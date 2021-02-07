Нідерланди у сніговому полоні: країну накрила сильна хуртовина, паралізовано рух транспорту (фоторепортаж)
Похолодання пов’язують із штормом Дарсі, який також торкнувся частини Великої Британії.
Хуртовина і сильні снігопади накрили Нідерланди. Таке сталося вперше за останні десять років і стало причиною транспортного колапсу в країні.
Як повідомляє BBC, синоптики пов’язують похолодання із штормом Дарсі, який також торкнувся частини Великої Британії.
Погода в Єгипті в лютому 2021 - температура води на курортах і пляжахУ зв’язку з негодою в неділю у Нідерландах оголошено попередження про червоний рівень небезпеки, що означає посилення вітру до 90 км/год та значний холод.
Сильний снігопад призвів до великих заторів на дорогах. Закрито аеропорт Ейндговена, а вхідні рейси перенаправлені до Німеччини.
Крім того, через складні погодні умови влада Нідерландів закрила всі центри тестування на коронавірус.
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