Нідерланди у сніговому полоні: країну накрила сильна хуртовина, паралізовано рух транспорту (фоторепортаж)

Похолодання пов’язують із штормом Дарсі, який також торкнувся частини Великої Британії.

Нідерланди засипало снігом / фото REUTERS

Хуртовина і сильні снігопади накрили Нідерланди. Таке сталося вперше за останні десять років і стало причиною транспортного колапсу в країні.

Як повідомляє BBC, синоптики пов’язують похолодання із штормом Дарсі, який також торкнувся частини Великої Британії.

Читайте також Погода в Єгипті в лютому 2021 - температура води на курортах і пляжахУ зв’язку з негодою в неділю у Нідерландах оголошено попередження про червоний рівень небезпеки, що означає посилення вітру до 90 км/год та значний холод.

Сильний снігопад призвів до великих заторів на дорогах. Закрито аеропорт Ейндговена, а вхідні рейси перенаправлені до Німеччини.

Крім того, через складні погодні умови влада Нідерландів закрила всі центри тестування на коронавірус.

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