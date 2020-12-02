Цьогорічна осінь у Києві стала найтеплішою за 140 років спостережень

13:28, 2 грудня 2020
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Найспекотніше було 1 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +34,7°.

Синоптики кажуть, що метеорологічна зима ще не настала / Фото REUTERS
Синоптики кажуть, що метеорологічна зима ще не настала / Фото REUTERS

Середня температура повітря цьогорічної осені склала +11,6º, що на 3,6° вище за кліматичну норму. Таким чином осінь-2020 виявилась найтеплішою з 1881 року. Впродовж сезону було зафіксовано 6 температурних рекордів.

Про це повідомляє центр спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Найхолодніше цьогорічної осені у Києві було 30 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до -3,8º, а найспекотніше – 1 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +34,7°. До речі в цей день максимальна температура повітря була найвищою від початку року.

Опадів восени у Києві випало 162 мм, що складає 122% кліматичної норми.

У центрі спостережень зазначили, що календарна осінь закінчилася, а метеорологічна зима ще не настала. Вона розпочнеться тоді, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0° у бік зниження.

Температурні рекорди Києва:

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Автор: Олена Пилипчак

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Теги: температурний рекордосіньтемпературний рекорд в Києві
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