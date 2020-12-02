Цьогорічна осінь у Києві стала найтеплішою за 140 років спостережень
Найспекотніше було 1 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +34,7°.
Середня температура повітря цьогорічної осені склала +11,6º, що на 3,6° вище за кліматичну норму. Таким чином осінь-2020 виявилась найтеплішою з 1881 року. Впродовж сезону було зафіксовано 6 температурних рекордів.
Про це повідомляє центр спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Теплий листопад: температура у Києві перевищила кліматичну норму
Найхолодніше цьогорічної осені у Києві було 30 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до -3,8º, а найспекотніше – 1 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +34,7°. До речі в цей день максимальна температура повітря була найвищою від початку року.
Опадів восени у Києві випало 162 мм, що складає 122% кліматичної норми.
У центрі спостережень зазначили, що календарна осінь закінчилася, а метеорологічна зима ще не настала. Вона розпочнеться тоді, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0° у бік зниження.
Температурні рекорди Києва:
- Вінниця+1°... -3°
- Дніпро+1°... -2°
- Донецьк-1°... -4°
- Житомир+1°... -2°
- Запоріжжя+1°... -2°
- Івано-Франківськ0°... -5°
- Київ0°... -2°
- Кропивницький0°... -1°
- Луганськ-3°... -5°
- Луцьк0°... -2°
- Львів0°... -5°
- Миколаїв+3°... +1°
- Одеса+3°... +1°
- Полтава-1°... -3°
- Рівне-1°... -3°
- Сімферополь+10°... +3°
- Суми-2°... -4°
- Тернопіль-1°... -3°
- Харків-3°... -4°
- Херсон+3°... +2°
- Хмельницький-1°... -3°
- Черкаси+1°... -1°
- Чернігів-1°... -3°
- Чернівці0°... -3°