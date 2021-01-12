Паводки у Косово та Албанії зруйнували декілька мостів та заблокували дороги (відео)

Рятувальники евакуюють населення на надувних човнах.

Ілюстрація: паводок / Фото REUTERS

Висока вода паралізувала життя у кількох районах Косово та Албанії. Там після безперервних злив різко піднявся рівень води у річках.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Останній тиждень дощ майже не вщухав і врешті рівень води піднявся по пояс. Негода зруйнувала кілька мостів. Заблоковані десятки доріг.

На невеличких надувних човнах рятувальники намагаються евакуювати людей із найбільш постраждалих районів. Через паводки залишити свої домівки вимушені й сотні родин в Албанії.

Під водою опинилися більшість полів із зимовими посівами.

Сильна повінь в Італії

Проливні дощі в італійському регіоні Калабрія 24 листопада викликали сильну повінь у провінціях Кротоне і Козенца, завдавши значної шкоди. Місцева влада оголосила надзвичайний стан в регіоні.

У портовому місті Кротоне 22 листопада за 48 годин випало 343,2 мм опадів. В Чіро Марина в провінції Кротоне за той же період було зафіксовано 456,8 мм опадів. Дві річки вийшли з берегів.

Сильний дощ також обрушився на сусідню Сицилію, де були затоплені ділянки доріг в провінції Палермо.