Сильна повінь в Італії: в одному з регіонів оголосили надзвичайний стан

Сильний дощ також обрушився і на Сицилію.

В Італії - сильна повінь через дощі / Фото: уряд Калабрії

Проливні дощі в італійському регіоні Калабрія викликали сильну повінь у провінціях Кротоне і Козенца, завдавши значної шкоди. Місцева влада оголосила надзвичайний стан в регіоні.

Про це повідомляє Meteoprog.ua з посиланням на Floodlist.

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Пожежно-рятувальна служба Італії Vigili del Fuoco повідомила, що команди провели понад 400 заходів по усуненню наслідків повені і врятували 200 осіб.

У портовому місті Кротоне 22 листопада за 48 годин випало 343,2 мм опадів. В Чіро Марина в провінції Кротоне за той же період було зафіксовано 456,8 мм опадів. Дві річки вийшли з берегів.

Сильний дощ також обрушився на сусідню Сицилію, де були затоплені ділянки доріг в провінції Палермо.

Повінь у Бразилії

Близько 300 осіб були переміщені через проливні дощі в місті Санхаро в Пернамбуку, штаті на північному сході Бразилії. За 24 години до 3 листопада випало майже 289 мм опадів. Середня річна кількість опадів в місті становить близько 644 мм.

ЗМІ Бразилії повідомили, що міська влада оголосила надзвичайний стан. Близько 300 осіб залишили свої будинки, в основному в районі міста Сальгадо, і були тимчасово розміщені в місцевих школах і спортзалах.

На фотографіях будинків, які постраждали від повені, видно, що глибина паводку досягала 1,5 метра.