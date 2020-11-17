У Києві випав перший сніг: з'явилися фото і відео
Очікується, що снігопад продовжиться до ранку.
Сьогодні, 17 листопада, в Києві випав перший сніг.
Стовпчики термометрів опустилися до -1°.
Вдарить мороз: завтра вночі температура в Україні опуститься до -13° (карта)Фото і відео першого снігу користувачі виклали в соцмережах.
Український гідрометцентр інформує, що сніг йтиме всю ніч і припиниться вранці 18 листопада.
Зазначається, що мокрий сніг йтиме при температурі від +1° до -2°.
Перший сніг в Україні
Цими вихідними, 15-16 листопада, на Харківщині та Сумщині випав перший сніг.
У Харкові сніг досить швидко розтанув. На вихідних пішов перший сніг і в Сумській області. Там, за словами очевидців, його насипало 6 сантиметрів.
Сніг на сході України синоптики прогнозують і сьогодні. А ось в центральних і південних регіонах дощитиме, до західних областей опади дійдуть вже у вівторок.
За словами синоптиків, цього тижня холодний фронт накриє всі регіони України, на сході мінусову температуру очікують навіть вдень.
- Вінниця+2°... 0°
- Дніпро-1°... -3°
- Донецьк0°... -4°
- Житомир+1°... 0°
- Запоріжжя+1°... -3°
- Івано-Франківськ+7°... +1°
- Київ-1°... -2°
- Кропивницький0°... -3°
- Луганськ-3°... -6°
- Луцьк+8°... +4°
- Львів+10°... +2°
- Миколаїв+2°... -1°
- Одеса+5°... +2°
- Полтава-1°... -4°
- Рівне+7°... +4°
- Сімферополь+6°... 0°
- Суми-3°... -5°
- Тернопіль+6°... +4°
- Харків-3°... -5°
- Херсон+3°... -2°
- Хмельницький+6°... +3°
- Черкаси0°... -2°
- Чернігів-2°... -3°
- Чернівці+7°... +4°