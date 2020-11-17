У Києві випав перший сніг: з'явилися фото і відео

16:34, 17 листопада 2020
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Очікується, що снігопад продовжиться до ранку.

У Києві випав перший сніг / Фото Наталія Макогон
У Києві випав перший сніг / Фото Наталія Макогон

Сьогодні, 17 листопада, в Києві випав перший сніг.

Стовпчики термометрів опустилися до -1°.

Вдарить мороз: завтра вночі температура в Україні опуститься до -13° (карта)Фото і відео першого снігу користувачі виклали в соцмережах.

Український гідрометцентр інформує, що сніг йтиме всю ніч і припиниться вранці 18 листопада.

Зазначається, що мокрий сніг йтиме при температурі від +1° до -2°.

Столицю поступово запорошує снігом / Фото Alina Vyshnevska
Столицю поступово запорошує снігом / Фото Alina Vyshnevska

Перший сніг в Україні

Цими вихідними, 15-16 листопада, на Харківщині та Сумщині випав перший сніг. 

У Харкові сніг досить швидко розтанув. На вихідних пішов перший сніг і в Сумській області. Там, за словами очевидців, його насипало 6 сантиметрів.

Сніг на сході України синоптики прогнозують і сьогодні. А ось в центральних і південних регіонах дощитиме, до західних областей опади дійдуть вже у вівторок.

За словами синоптиків, цього тижня холодний фронт накриє всі регіони України, на сході мінусову температуру очікують навіть вдень. 

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

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