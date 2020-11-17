У Києві випав перший сніг: з'явилися фото і відео

Очікується, що снігопад продовжиться до ранку.

У Києві випав перший сніг / Фото Наталія Макогон

Сьогодні, 17 листопада, в Києві випав перший сніг.

Стовпчики термометрів опустилися до -1°.

Читайте також Вдарить мороз: завтра вночі температура в Україні опуститься до -13° (карта)Фото і відео першого снігу користувачі виклали в соцмережах.

Український гідрометцентр інформує, що сніг йтиме всю ніч і припиниться вранці 18 листопада.

Зазначається, що мокрий сніг йтиме при температурі від +1° до -2°.

Столицю поступово запорошує снігом / Фото Alina Vyshnevska

Перший сніг в Україні

Цими вихідними, 15-16 листопада, на Харківщині та Сумщині випав перший сніг.

У Харкові сніг досить швидко розтанув. На вихідних пішов перший сніг і в Сумській області. Там, за словами очевидців, його насипало 6 сантиметрів.

Сніг на сході України синоптики прогнозують і сьогодні. А ось в центральних і південних регіонах дощитиме, до західних областей опади дійдуть вже у вівторок.

За словами синоптиків, цього тижня холодний фронт накриє всі регіони України, на сході мінусову температуру очікують навіть вдень.