Дощем також розмило могили на одному з кладовищ.

У Дніпропетровській області після дощів на дорозі утворилися глибиною в людський зріст.

Інцидент стався в районі села Чаплі, повідомляє "9 канал".

За даними телеканалу, сильний дощ розмив місцеве кладовище. Місцеві жителі побоюються пити воду з колодязів й почали скаржитися на неприємні запахи. А дехто навіть бачив кістки.

Потім вода хлинула у двори людей й розмила дорогу. На ній утворилися ями глибиною в людський зріст.

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"Прірва з'явилася відразу після того, як пішли потоки води й воно ж відразу і вимило, а вся грязюка пішла у двори", - розповів місцевий житель Павло Колесніков.

За словами місцевих жителів, раніше тут працювала система водовідведення, але зараз вона забита і її ніхто не чистить.

Штормове попередження в Україні

Як повідомляв Погода УНІАН, сьогодні, 4 серпня, на заході України та ще у двох областях очікується град і шквали.

"За даними Укргідрометцентру, 4 серпня вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях в окремих районах град і шквали 15-20 м/с", - йдеться в попередженні від ДСНС України.

Зазначається, що через негоду оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Автор: Катерина Лиманська