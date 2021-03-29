Піщана буря з пустелі Гобі накрила Японію і Південну Корею (фото)
Видимість впала до 6 кілометрів.
Піщана буря, що прийшла з пустелі Гобі, накрила західні регіони Японії.
Про це повідомляє NHK.
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Видимість впала до 6 кілометрів в місті Мацуе, до 8 кілометрів в Хіросімі і до 9 кілометрів в Окаямі.
Очікується, що до вівторка пісок буде поступово дрейфувати на схід і досягне східних і північних районів Японії. У деяких місцях видимість може впасти до 5 кілометрів.
Як передає Yonhap, піщана буря накрила практично всю Південну Корею, включаючи столицю - Сеул. Місцеві метеорологічні служби констатують високу концентрацію частинок пилу в повітрі.
Піщана буря в Пекіні
15 березня столицю Китаю, Пекін, накрила піщана буря.
За повідомленням Пекінського центру моніторингу охорони навколишнього середовища, концентрація дрібних твердих частинок PM 10 в центральних районах міста перевищила 8000 мікрограм на кубічний метр. Дані показники в 160 разів перевищують максимально допустиму норму Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), встановлену на рівні 50 мікрограм/кубометр.
Внаслідок бурі на дорогах виникли затори, видимість у місті не перевищувала кілометра. У Пекіні був оголошений жовтий рівень небезпеки, жителям не рекомендували виходити на вулицю без крайньої необхідності.
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