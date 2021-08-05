У Хмельницькому, де напередодні була спека, за лічені секунди дороги й тротуари перетворились на бурхливі потоки.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Як зазначається, у місті через негоду зупинився транспорт.
Води на деяких вулицях було по пояс. Через забиті каналізаційні люки вода не могла потрапити у колектори і просто била з-під землі.
Деякі поставились до потопу із гумором і вулицями пересувались на дошках для серфінгу.
Як повідомляє "Незалежний громадський портал", зливою змило асфальт на перехресті вулиць Грушевського та Героїв Майдану.
У деяких мікрорайонах міста до зливи ще й додався град, повідомляє місцеве видання ye.ua. Подекуди не лише підтопило вулиці, а й під’їзди будинків.
Як повідомляється, на одній з вулиць сталася пожежа: у тролейбусі загорівся дах. Наразі точно не відомі причини, але схоже через електрозамикання.
Після того, як злива стихла, над містом з'явилася веселка.
Погода у Хмельницькому сьогодні, 5 серпня
За даними ДСНС України, сьогодні у Хмельницькому буде хмарно з проясненням, очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер південний 7-12 м/с.
Температура вдень становитиме 26-28° тепла.