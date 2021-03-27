На Заході та у Києві дощитиме, але буде тепло: прогноз погоди на 28 березня (карта)

18:47, 27 березня 2021
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Опади очікуються у західних, північних та центральних областях.

Прогноз погоди на 28 березня в Україні / фото ua.depositphotos.com
Прогноз погоди на 28 березня в Україні / фото ua.depositphotos.com

У більшості областей України після сонячної суботи у неділю, 28 березня, буде по-весняному тепло. Опади прогнозують лише у західних регіонах та на Києвщині.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру

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Найтепліше у неділю буде на Одещині. Там вдень температура повітря прогріється аж до +13...+15 градусів. Водночас в інших регіонах на Півдні температура коливатиметься у межах від +10 до +14 градусів. Небо буде хмарним, проте опадів синоптики не прогнозують.

Захід накриють дощі. Погода буде досить прохолодно, лише на Закарпатті та Прикарпатті температура підніметься до +11, а у Вінницькій області – до +12.

На Півночі – хмарно, але без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть +10...+12 градусів на Сумщині та +11...+13 градусів на Чернігівщині.

Тепло буде у й Центрі та на Сході. Там денна температура триматиметься у середньому на рівні +10...+12 градусів. Дощів синоптики не прогнозують.

У Києві у неділю – до +13 градусів, буде хмарно. Крім цього, є ймовірність опадів. Невеликий дощ може трохи знизити температуру повітря.

Синоптик Наталка Діденко зауважила, що у неділю атмосферний фронт принесе дощі у західні, північні та центральні області, а ввечері фронт дійде до Одещини.

"Східна частина побуде у сухій погоді. Температура повітря, як весняний вітер – легковажно носиться по градусній шкалі", – підкреслила вона на своїй сторінці у Facebook.

Й додала, що через діяльність холодного атмосферного фронту на Заході знову похолодає. Водночас на решті території України ще побуде тепла погода.

Прогноз погоди в Україні 28 березня

  • Ужгород – +9...+11
  • Львів – +7...+9
  • Івано-Франківськ – +9...+11
  • Тернопіль – +8..+10
  • Чернівці – +8..+10
  • Хмельницький – +7...+9
  • Луцьк – +8...+10
  • Рівне – +7...+9
  • Житомир – +8...+10
  • Вінниця – +10...+12
  • Одеса – +13...+15
  • Миколаїв – +12...+14
  • Херсон – +10...+12
  • Сімферополь – +10...+12
  • Кропивницький – +10...+12
  • Черкаси – +10...+12
  • Чернігів – +11...+13
  • Суми – +10...+12
  • Полтава – +10...+12
  • Дніпро – +11...+13
  • Запоріжжя – +10...+12
  • Донецьк – +9...+11
  • Луганськ – +9...+11
  • Харків – +9...+11
  • Київ – +11...+13
Прогноз погоди на 28 березня / дані Укргідрометцентру
Прогноз погоди на 28 березня / дані Укргідрометцентру

Прогноз погоди в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко

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