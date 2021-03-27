На Заході та у Києві дощитиме, але буде тепло: прогноз погоди на 28 березня (карта)
Опади очікуються у західних, північних та центральних областях.
У більшості областей України після сонячної суботи у неділю, 28 березня, буде по-весняному тепло. Опади прогнозують лише у західних регіонах та на Києвщині.
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
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Найтепліше у неділю буде на Одещині. Там вдень температура повітря прогріється аж до +13...+15 градусів. Водночас в інших регіонах на Півдні температура коливатиметься у межах від +10 до +14 градусів. Небо буде хмарним, проте опадів синоптики не прогнозують.
Захід накриють дощі. Погода буде досить прохолодно, лише на Закарпатті та Прикарпатті температура підніметься до +11, а у Вінницькій області – до +12.
На Півночі – хмарно, але без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть +10...+12 градусів на Сумщині та +11...+13 градусів на Чернігівщині.
Тепло буде у й Центрі та на Сході. Там денна температура триматиметься у середньому на рівні +10...+12 градусів. Дощів синоптики не прогнозують.
У Києві у неділю – до +13 градусів, буде хмарно. Крім цього, є ймовірність опадів. Невеликий дощ може трохи знизити температуру повітря.
Синоптик Наталка Діденко зауважила, що у неділю атмосферний фронт принесе дощі у західні, північні та центральні області, а ввечері фронт дійде до Одещини.
"Східна частина побуде у сухій погоді. Температура повітря, як весняний вітер – легковажно носиться по градусній шкалі", – підкреслила вона на своїй сторінці у Facebook.
Й додала, що через діяльність холодного атмосферного фронту на Заході знову похолодає. Водночас на решті території України ще побуде тепла погода.
Прогноз погоди в Україні 28 березня
- Ужгород – +9...+11
- Львів – +7...+9
- Івано-Франківськ – +9...+11
- Тернопіль – +8..+10
- Чернівці – +8..+10
- Хмельницький – +7...+9
- Луцьк – +8...+10
- Рівне – +7...+9
- Житомир – +8...+10
- Вінниця – +10...+12
- Одеса – +13...+15
- Миколаїв – +12...+14
- Херсон – +10...+12
- Сімферополь – +10...+12
- Кропивницький – +10...+12
- Черкаси – +10...+12
- Чернігів – +11...+13
- Суми – +10...+12
- Полтава – +10...+12
- Дніпро – +11...+13
- Запоріжжя – +10...+12
- Донецьк – +9...+11
- Луганськ – +9...+11
- Харків – +9...+11
- Київ – +11...+13
Прогноз погоди в Україні: що відомо
- Вінниця+11°... +2°
- Дніпро+10°... +1°
- Донецьк+9°... -1°
- Житомир+12°... +3°
- Запоріжжя+11°... +1°
- Івано-Франківськ+16°... +1°
- Київ+13°... +2°
- Кропивницький+12°... +2°
- Луганськ+11°... +1°
- Луцьк+13°... +5°
- Львів+14°... +3°
- Миколаїв+13°... +3°
- Одеса+14°... +4°
- Полтава+11°... +2°
- Рівне+13°... +5°
- Сімферополь+9°... +1°
- Суми+10°... 0°
- Тернопіль+12°... +4°
- Харків+10°... 0°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницький+11°... +2°
- Черкаси+12°... +2°
- Чернігів+14°... -1°
- Чернівці+14°... -2°