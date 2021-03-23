У Києві приспустять головний прапор країни: очікується сильний вітер
На найближчу годину синоптики прогнозують у Києві пориви вітру до 50 км/год.
У Києві через прогнозований сильний вітер приспустять головний прапор України на Печерських пагорбах.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
На найближчу годину синоптики прогнозують у Києві пориви вітру до 50 км/год.
«Ми знов маємо приспустити прапор, аби пориви вітру не пошкодили як флагшток, на який дає навантаження підняте полотнище, так і саме полотнище», – заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.
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Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.
На сьогодні споруда флагштока є найбільшою в Україні, його висота – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.
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