На вихідні в Україні поступово припиняться опади та посиляться морози

Завтра слід чекати снігу та хуртовин.

В Україні очікується посилення морозів / фото УНІАН

На найближчі вихідні, 13-14 лютого, в Україні очікується поступове припинення снігових опадів та посилення морозу.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

На завтра, 12 лютого, синоптики прогнозують складні погодні умови.

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Так, в більшості областей очікується сніг, хуртовини. Вночі у північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській і Миколаївській областях значний сніг. Температура протягом доби 6-13°, в Карпатах близько 20° морозу.

На Сумщині, Полтавщині та Кіровоградщині мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь, температура вночі та вдень 0-6° морозу. У східних та південно-східних областях дощ з переходом у мокрий сніг при температурі 0-6° тепла.

В Україні пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах, крім південного сходу, ожеледиця.

«У вихідні очікується поступове припинення опадів, послаблення вітру та посилення морозу», - додали в Укргідрометцентрі.

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