У ДСНС попередили про сніголавинну небезпеку в горах Закарпатської області
Сьогодні утримається значна сніголавинна небезпека (третій рівень).
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій попереджають про сніголавинну небезпеку у високогір'ї східної частини Закарпатської області.
Українців попереджають про ожеледицю на дорогах у західних областяхПро це повідомляється на сайті ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.
«9 січня у високогір’ї східної частини Закарпатської області спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека (третій рівень)», - йдеться в повідомленні.
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