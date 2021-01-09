У ДСНС попередили про сніголавинну небезпеку в горах Закарпатської області

Сьогодні утримається значна сніголавинна небезпека (третій рівень).

Сьогодні збережеться сильна сніголавинна небезпека \ Фото УНІАН

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій попереджають про сніголавинну небезпеку у високогір'ї східної частини Закарпатської області.

Читайте також Українців попереджають про ожеледицю на дорогах у західних областяхПро це повідомляється на сайті ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

«9 січня у високогір’ї східної частини Закарпатської області спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека (третій рівень)», - йдеться в повідомленні.

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