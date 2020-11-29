Мокрий сніг і ожеледь: в п'яти областях України очікується погіршення погоди

ДСНС попередила про мокрий сніг і ожеледь в п'яти областях України

ДСНС попередила про мокрий сніг і ожеледь в п'яти областях України / фото flickr.com

Завтра в Одеській, вдень і в Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь.

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Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"На півдні та сході пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах країни, крім південного сходу, подекуди ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС попередили, що погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

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