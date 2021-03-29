У Карпатах триває зима, рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин (фото)

У горах - значна сніголавинна небезпека.

Весна не поспішає йти у гори / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 29 березня, температура у Карпатах тримається на рівні -10°.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер північний 11-12 м/с. Температура повітря -10°", - йдеться у повідомленні.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, у зв’язку зі снігопадами, сьогодні у горах Iвано-Франкiвської та високогір’ї Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.

Прогноз погоди в Україні на 29 березня: дані Погоди УНІАН

У понеділок, 29 березня, в Україні очікується теплий весняний день. Температура коливатиметься в межах + 7°...+13°. В основному по всій країні - хмарна погода з проясненнями, в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пройдуть дощі.

У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +3°, вдень +10°.

У Львові в понеділок очікується сонячна погода, вночі +4°, вдень +10°.

В Одесі - дощ, температура вночі +3°, вдень +7°.