У Карпатах триває зима, рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин (фото)
У горах - значна сніголавинна небезпека.
Сьогодні, 29 березня, температура у Карпатах тримається на рівні -10°.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.
В Україну йде холодний атмосферний фронт з дощами - синоптик
"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер північний 11-12 м/с. Температура повітря -10°", - йдеться у повідомленні.
За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, у зв’язку зі снігопадами, сьогодні у горах Iвано-Франкiвської та високогір’ї Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.
Прогноз погоди в Україні на 29 березня: дані Погоди УНІАН
У понеділок, 29 березня, в Україні очікується теплий весняний день. Температура коливатиметься в межах + 7°...+13°. В основному по всій країні - хмарна погода з проясненнями, в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пройдуть дощі.
У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +3°, вдень +10°.
У Львові в понеділок очікується сонячна погода, вночі +4°, вдень +10°.
В Одесі - дощ, температура вночі +3°, вдень +7°.
- Вінниця+9°... 0°
- Дніпро+12°... 0°
- Донецьк+12°... -3°
- Житомир+10°... +1°
- Запоріжжя+11°... +1°
- Івано-Франківськ+11°... +3°
- Київ+10°... +3°
- Кропивницький+12°... +1°
- Луганськ+10°... -3°
- Луцьк+11°... +4°
- Львів+10°... +3°
- Миколаїв+8°... +2°
- Одеса+7°... +3°
- Полтава+12°... 0°
- Рівне+10°... +3°
- Сімферополь+7°... 0°
- Суми+11°... -1°
- Тернопіль+9°... +2°
- Харків+11°... -2°
- Херсон+7°... +2°
- Хмельницький+9°... +1°
- Черкаси+13°... +3°
- Чернігів+11°... +2°
- Чернівці+10°... -2°