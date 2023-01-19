У столиці температура відповідає квітневій.

У Києві через аномально теплу погоду зафіксували кілька нових температурних рекордів. Про це свідчать дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними метеостанції, 18 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +7,3°, що на 1,6° градуси вище рекордного значення температури для цього дня 1993 року.

"Кліматична норма перевищена на 9,8°, що відповідає погоді початку квітня", - повідомили синоптики.

Відео дня

Також, за їх даними, максимальна температура у столиці піднялась до +10,2°, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2007 року на 0,8°.

А ще мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 3,7°. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1990 році і дорівнювало 3,4°.

Україну накрила нова хвиля потужного потепління

Як і прогнозували синоптики, в Україну цього тижня прийшло нове аномальне потепління. По всій країні температура підіймається до незвичайно високих позначок.

"18-20 січня по всій території нашої країни встановиться аномально тепла погода з перевищенням кліматичної норми на 10-15°", - прогнозує синоптик Ігор Кібальчич.

За даними Погода УНІАН, це потепління не буде таким тривалим, як на початку року. Воно триватиме лише кілька днів. Вже на вихідних в більшості областей вдень буде від 0° до +5° і лише місцями в центральних і південних областях буде тепліше, +6°...+8°, в Криму - до +13°.

Вас також можуть зацікавити новини: