Цього року воно почалося пізніше, ніж зазвичай.

До столиці з запізненням завітало метеорологічне літо. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції, сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15,0°С в бік її підвищення відбувся 13 травня, що знаменує початок метеорологічного літа", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, метеорологічна весна, яка почалася 17 січня і тривала 116 днів, закінчилась. Її тривалість перевищила кліматичну норму на півтора місяці.

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За даними фахівців, цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на два дні пізніше середньобагаторічних показників.

Найраніше за 143 роки спостережень воно розпочалось у 1996 році - 22 квітня, а найпізніше - 7 червня у 1990, 2001 роках.

Яким буде літо 2023 в Україні - прогноз синоптиків

Народний прогнозист Володимир Деркач заявляє, що літній сезон відповідатиме своїм температурам. За його прогнозами, навіть буде побито деякі температурні рекорди, і ми можемо очікувати дуже спекотну пору року.

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха також говорить про спекотне літо. Згідно з її словами, у червні погода буде в межах норми, але в липні та серпні очікується температура, що перевищує кліматичні показники.

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