Європа готується до посушливого літа, викликаного зміною клімату. Найбільше під ударом опиниться південна частина континенту.

Вчені попереджають, що у зв'язку з підвищенням температури Європа знаходиться на шляху до ще одного суворого літа після того, як минулого року вона пережила найгарячіший сезон за всю історію спостережень. Тоді спека спровокувала посуху, яка, за словами дослідників Європейського Союзу, була найсильнішою за останні 500 років.

Як повідомляє Reuters, цього року під найсильнішим ударом опиниться південь Європи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших за останні десятиліття врожаїв.

Зміна клімату робить регіон більш спекотним та посушливим, роки послідовних посух призвели до виснаження запасів підземних вод. Грунти в Іспанії, на півдні Франції та Італії стали сухими. Низький рівень води в річках та водосховищах загрожує виробництву гідроенергії цього літа.

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Як повідомляється, на даний момент найважча ситуація в Іспанії. Вчені припускають, що посуха тільки погіршиться, а дощі не вирішать проблеми, адже влітку вони локальні.

За даними агентства, не тільки Європа страждає від нестачі води. Країни Африканського Рогу переживає найсильнішу посуху за останні десятиліття, а історична посуха в Аргентині згубила посіви сої та кукурудзи.

Літо 2023 в Україні - які прогнози роблять синоптики

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що червень очікується в межах норми, а ось в липні-серпні температура буде вище звичайного.

"Вже зараз можемо говорити, що липень-серпень, середня добова температура яких зазвичай становить 25,5 градусів, то в цьому році досягне в середньому 27. Це ще один натяк на спекотне літо", - сказала фахівець.

Про те, що літо 2023 в Україні буде спекотним говорить і народний синоптик Володимир Деркач. За його словами, не виключені нові температурні рекорди.

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