Опадів у столиці також випало майже на чверть більше за норму.

Грудень-2022 у Киві виявився набагато теплішим та вологішим за норму. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Так, за даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура грудня у Києві склала -0,7°. Це вище за кліматичну норму на 1,1°.

"Найхолоднішим днем було 6 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -10,9°, а найтеплішим - 12 грудня, коли максимальна температура досягла +10,7°", - повідомили фахівці.

Відео дня

За їх даними, у столиці випало 58 мм опадів, що становить 123% кліматичної норми.

Нагадаємо, у Києві з початком нового року вже встановлено температурний рекорд. Так, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря у столиці склала +10,3 градуси.

За даними синоптиків, кліматична норма була перевищена на 13,8 градуси, що відповідає погоді середини квітня.

Вас також можуть зацікавити новини: