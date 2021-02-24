Киян попереджають про туман вночі та вранці
В четвер у Києві потеплішає.
Київ накриє туманом / фото УНІАН
У Києві в ніч на 25 лютого та зранку цього ж дня прогнозують туман, видимість складе до 200-250 метрів.
Це відповідатиме "жовтому" рівню небезпеки, повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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Поради для водіїв щодо керування авто під час туману:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Прогноз погоди в Києві на 25 лютого
Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до +2°, а вдень термометри покажуть +8°. Весь день буде практично безхмарно. Швидкість вітру вдень складе 3,2 м/с. Атмосферний тиск - 757 мм ртутного стовпа.
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