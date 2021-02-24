Киян попереджають про туман вночі та вранці

В четвер у Києві потеплішає.

У Києві в ніч на 25 лютого та зранку цього ж дня прогнозують туман, видимість складе до 200-250 метрів.

Це відповідатиме "жовтому" рівню небезпеки, повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Поради для водіїв щодо керування авто під час туману:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Прогноз погоди в Києві на 25 лютого

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до +2°, а вдень термометри покажуть +8°. Весь день буде практично безхмарно. Швидкість вітру вдень складе 3,2 м/с. Атмосферний тиск - 757 мм ртутного стовпа.