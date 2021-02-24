Весна у столиці: завтра у Києві буде сонячно, температура підвищиться до +8°

17:00, 24 лютого 2021
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Дощів не очікується.

До Києва йде потепління / Фото УНІАН
До Києва йде потепління / Фото УНІАН

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до +2°, а вдень термометри покажуть +8°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Весь день буде практично безхмарно. 

Швидкість вітру вдень складе 3,2 м/с.

Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпа.

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Автор: Олена Пилипчак

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