Весна у столиці: завтра у Києві буде сонячно, температура підвищиться до +8°

Дощів не очікується.

До Києва йде потепління / Фото УНІАН

Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до +2°, а вдень термометри покажуть +8°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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Весь день буде практично безхмарно.

Швидкість вітру вдень складе 3,2 м/с.

Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпа.

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