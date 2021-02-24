Весна у столиці: завтра у Києві буде сонячно, температура підвищиться до +8°
Дощів не очікується.
Згідно з прогнозом, вночі в Києві температура впаде до +2°, а вдень термометри покажуть +8°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
До України увірветься довгоочікуване тепло, дві області накриють дощі (карта)
Весь день буде практично безхмарно.
Швидкість вітру вдень складе 3,2 м/с.
Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпа.
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25 лютого - Олексій рибний. Бурульок багато - до багатого врожаю.
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Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
Відчувається як:-2 °
Мін./mакс. температура:+4° / +15°
Вологість:63 %
Тиск:753 мм
Вітер: 6.7 м/с
Ймовірність опадів:0 %
Схід:06:49
Захід17:56
Видимість:16 км
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