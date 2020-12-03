Завтра на киян чекає хмарна погода, повітря прогріється до +2°

У столиці не очікується опадів.

Завтра в Києві - хмарно / Фото УНІАН

У п'ятницю, 4 грудня, в Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +2°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе -2°, а вдень повітря прогріється максимум до +2°. Без опадів.

Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 4,7 м/с.

Атмосферний тиск - 752 мм рт. ст.

Народний прогноз на 4 грудня

4 грудня — Введення до храму Пресвятої Богородиці. В церковному календарі це одне з найбільших свят. До цього дня потрібно завершити всі сільськогосподарські роботи. Дуже великим гріхом після Введення вважається копання або ж розпушування землі. Введення – це християнське свято, що знаменувало собою початок зимового циклу обрядовості. Казали: Введення прийде, свят наведе. І дійсно, після Введення йшла низка дуже популярних у народі свят: Катерини, Андрія, Варвари, Сави, Миколи, Ганни і, нарешті, Різдво, Новий рік, Водохрещі. Категорично забороняється цього дня прати білизну, шити, копати землю, бо Господь відпускає на Землю душі праведних, аби вони могли побачити, "увидіти", своє тіло. Звідси ще одна назва свята — Видіння. У селян були й забобони, пов’язані зі святом Введення. Вважалося, хто першим цього дня зайде до хати, той буде “полазником”, тобто тим, що приносить добро або якесь лихо. Сусіди намагалися зранку не заходити одні до одних у гості, щоб потім не було нарікань, що це вони принесли в дім нещастя. Коли на Введення до хати першим ввійде молодий, гарний, здоровий чоловік із грошима, то це хороша прикмета — весь рік у домі будуть усі здорові і вестимуться гроші. Коли до хати зайде жінка і щось позичатиме — поганий знак. Як буде на Введення в сліду вода, то на Юрія трава. Як ляже глибока зима, то готуй глибокі закрома. Похолодало цього дня — зима буде суворою.

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