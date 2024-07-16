Оголошено І рівень небезпечності.

У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 16 липня в Києві очікується гроза.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Оголошено І рівень небезпечності. У КМДА нагадали, що під час грози необхідно уникати перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів, ліній електропередачі та не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Також у держадміністрації нагадали важливі номери телефонів на випадок необхідності ліквідації наслідків негоди.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.

Коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номерами: 0503873542 (телефони ЦОДР).

Тим часом у мережі вже публікують кадри негоди у Львівській та Київській областях. На одному з відео зафільмували момент влучання блискавки в озеро у Львівській області. На той момент у водоймі перебувала дівчина – на щастя, вона не зазнала ушкоджень.

Погода в Києві

Станом на 16:00 16 липня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві був високий. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА зазначив, що ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови (зокрема, дуже низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

До поліпшення ситуації зі станом повітря мешканцям рекомендували обмежити перебування на вулиці; відмовитися від фізичної активності на відкритому повітрі; пити багато води.

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