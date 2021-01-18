У Києві сьогодні очікується 19-градусний мороз

08:30, 18 січня 2021
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Без опадів.

Сьогодні в Києві буде дуже холодно / фото УНІАН
Сьогодні в Києві буде дуже холодно / фото УНІАН

Сьогодні, 18 січня, в Києві очікується мороз до -19°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Зима не відступає: сьогодні в Україні очікуються морози до -27°

Згідно з прогнозом, протягом дня температура повітря складе -19°...-15°. Без опадів.

Очікується хмарна погода з проясненнями.

Вологість складе 72-81%. Атмосферний тиск знижений-748-750 мм рт. ст.

Погода в Україні

  • У Чернігові буде ясна погода, температура повітря вночі -20°, вдень -15°.
  • У Львові в понеділок-хмарно з проясненнями, вночі -16°, вдень -5°.
  • У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі -19°, вдень -10°.
  • У Рівному в понеділок буде похмуро, вночі -21°, вдень -12°.
  • У Тернополі температура повітря вночі -18°, вдень -6°, очікується похмура погода.
  • У Хмельницькому сьогодні похмуро, вночі -19°, вдень -6°.
  • В Івано-Франківську сьогодні мінлива хмарність, вночі -13°, вдень -4°.
  • У Чернівцях у понеділок-хмарно з проясненнями, вночі -11°, вдень -5°.
  • У Вінниці сьогодні хмарно з проясненнями, -20°...-7°.
  • У Житомирі в понеділок буде похмуро, температура вночі -21°, вдень -12°.
  • У Черкасах вночі -19°, вдень -11°, похмуро.
  • У Кропивницькому очікується ясна погода, температура вночі -21°, вдень -12°.
  • У Полтаві сьогодні буде трохи хмарно, температура повітря -20°...-16°.
  • В Одесі 18 січня - мінлива хмарність, температура вночі -12°, вдень -9°.
  • У Херсоні в понеділок вночі -16°, вдень + 8°, ясно.
  • У Миколаєві сьогодні практично безхмарно, вночі -16°, вдень -9°.
  • У Запоріжжі невелика хмарність, температура вночі -20°, вдень -13°.
  • У Сумах сьогодні практично безхмарно, температура повітря -27°...-18°.
  • У Харкові ясно і безхмарно, температура вночі -16°, вдень -14°.
  • У Дніпрі - ясно, температура вночі -22°, вдень -15°.
  • У Сімферополі в понеділок буде похмуро, можливий невеликий сніг, -13°...-4°.
  • У Краматорську-похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -23°, вдень -11°. 
  • У Сєвєродонецьку сьогодні практично безхмарно, температура вночі -24°, вдень -13°.

Народні прикмети 18 січня

18 січня - Водохресний вечір.

Якщо Місяць в цей день повний - до великого розливу, бути великій воді. Якщо в цей день заметіль - буде вона і на Масляну; дмуть вітри з півдня — літо буде грозовим. Якщо в водохресну ніч зірки сильно блищать, хліба будуть хороші.

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Автор: Катерина Лиманська

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