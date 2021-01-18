У Києві сьогодні очікується 19-градусний мороз

Без опадів.

Сьогодні в Києві буде дуже холодно / фото УНІАН

Сьогодні, 18 січня, в Києві очікується мороз до -19°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, протягом дня температура повітря складе -19°...-15°. Без опадів.

Очікується хмарна погода з проясненнями.

Вологість складе 72-81%. Атмосферний тиск знижений-748-750 мм рт. ст.

Погода в Україні

У Чернігові буде ясна погода, температура повітря вночі -20°, вдень -15°.

У Львові в понеділок-хмарно з проясненнями, вночі -16°, вдень -5°.

У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі -19°, вдень -10°.

У Рівному в понеділок буде похмуро, вночі -21°, вдень -12°.

У Тернополі температура повітря вночі -18°, вдень -6°, очікується похмура погода.

У Хмельницькому сьогодні похмуро, вночі -19°, вдень -6°.

В Івано-Франківську сьогодні мінлива хмарність, вночі -13°, вдень -4°.

У Чернівцях у понеділок-хмарно з проясненнями, вночі -11°, вдень -5°.

У Вінниці сьогодні хмарно з проясненнями, -20°...-7°.

У Житомирі в понеділок буде похмуро, температура вночі -21°, вдень -12°.

У Черкасах вночі -19°, вдень -11°, похмуро.

У Кропивницькому очікується ясна погода, температура вночі -21°, вдень -12°.

У Полтаві сьогодні буде трохи хмарно, температура повітря -20°...-16°.

В Одесі 18 січня - мінлива хмарність, температура вночі -12°, вдень -9°.

У Херсоні в понеділок вночі -16°, вдень + 8°, ясно.

У Миколаєві сьогодні практично безхмарно, вночі -16°, вдень -9°.

У Запоріжжі невелика хмарність, температура вночі -20°, вдень -13°.

У Сумах сьогодні практично безхмарно, температура повітря -27°...-18°.

У Харкові ясно і безхмарно, температура вночі -16°, вдень -14°.

У Дніпрі - ясно, температура вночі -22°, вдень -15°.

У Сімферополі в понеділок буде похмуро, можливий невеликий сніг, -13°...-4°.

У Краматорську-похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -23°, вдень -11°.

У Сєвєродонецьку сьогодні практично безхмарно, температура вночі -24°, вдень -13°.

Народні прикмети 18 січня

18 січня - Водохресний вечір.

Якщо Місяць в цей день повний - до великого розливу, бути великій воді. Якщо в цей день заметіль - буде вона і на Масляну; дмуть вітри з півдня — літо буде грозовим. Якщо в водохресну ніч зірки сильно блищать, хліба будуть хороші.

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