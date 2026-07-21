ЄС має зберігати єдність у питанні санкцій проти РФ: у FT попередили про небезпеку

Російська нафта торгується з постійним дисконтом порівняно зі світовими цінами.

Поки Євросоюз намагається узгодити 21-й пакет економічних санкцій проти Росії, єдність слабшає. Півдесятка столиць вимагали винятків або заблокували заходи, намагаючись захистити корпоративних гігантів чи національні економічні інтереси. Про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що зараз не час втрачати рішучість. Це може призвести до поразки на шляху до можливої перемоги у спробах переконати Москву погодитися на припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту.

"Ситуація для України є більш сприятливою, ніж будь-коли останнім часом, незважаючи на помилкове звільнення міністра оборони президентом Володимиром Зеленським минулого тижня. Майже щоденні атаки київських безпілотників на російські нафтопереробні заводи дозволили Україні перенести війну на територію Росії, уникнувши масових жертв серед цивільного населення, але спричинивши дефіцит палива та різке зростання цін, що, згідно з опитуваннями, підриває рейтинг довіри до Путіна", - йдеться у статті.

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Перевага Києва у використанні безпілотників відчувається й на полі бою, де російський наступ зазнає невдачі. Москва зазнає жахливо великих втрат - західні чиновники оцінюють їх у 35 000 убитих або поранених на місяць - порівняно з її незначним територіальним прогресом і втратами України.

Удари по НПЗ

Важливо, що збитки російських нафтопереробних потужностей також збільшують економічні витрати, змушуючи Москву обмежувати експорт нафтопродуктів і завдаючи удару по ще одному ключовому джерелу доходу. Це посилює збитки, яких завдають російській економіці послідовні раунди західних санкцій - попри лазівки, що все ще існують, та спроби Росії їх обійти.

Російська нафта торгується з постійним дисконтом до світових цін. Нестача робочої сили та перехід до військової економіки тим часом підживлюють інфляцію й призводять до підвищення процентних ставок, а банківський сектор бореться зі зростаючим обсягом безнадійних кредитів.

Зазначається, що президент РФ Володимир Путін поки що не демонструє жодних ознак відступу - ризик ескалації все ще існує. Журналісти пишуть:

"Однак у європейських столицях панує відчуття, що припинення вогню може стати більш досяжним, що в поєднанні з "втомою від санкцій" призводить до небезпечного ослаблення рішучості щодо наступного пакету санкцій. Греція намагається захистити судноплавну компанію від заборони ЄС на транспортування російського скрапленого природного газу до третіх країн. Німеччина та Португалія хочуть зняти блокування на закупівлю російської риби, а Франція та Італія наполягають на обмеженні візової заборони для російських ветеранів лише тими, хто воював в Україні".

Як вирішити проблему

На їхню думку, для забезпечення належного розподілу труднощів необхідно усунути суперечності. Афіни можуть вказати на той факт, що Франція, Бельгія та Іспанія, як і раніше, імпортують російський СПГ, що призвело до рекордного імпорту з російського проєкту "Ямал" у першій половині 2026 року, який зріс на 18 відсотків.

Хоча заборона на імпорт СПГ за довгостроковими контрактами набирає чинності 1 січня, деякі країни, схоже, досягають максимального рівня імпорту до цієї дати, продовжуючи залежність Європи від російської енергетики.

"Але якщо столиці країн ЄС робитимуть винятки для захисту власних інтересів, система санкцій може почати розмиватися. Це, у свою чергу, може стати сигналом для Москви про те, що політична терпимість Європи досягла своєї межі. Зростає небезпека того, що президент Росії зрештою вирішить не йти на компроміс або піддасться спокусі ескалувати ситуацію", - пише видання.

У середу посли країн ЄС зустрінуться, щоб зробити останню спробу досягти консенсусу щодо нових санкцій до літніх канікул. З огляду на внутрішні витрати, понесені з 2022 року у зв’язку із заходами проти Москви, багато столиць сподіваються уникнути подальших проблем.

Важливо, що ціна короткострокових зусиль із захисту національних інтересів може полягати в тому, що Росія буде налаштована продовжувати боротьбу за перемогу, яка матиме величезні наслідки для довгострокової безпеки та процвітання Європи.

Санкції проти РФ

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз поки що не послаблюватиме санкційний механізм, спрямований на обмеження доходів Російської Федерації від експорту нафти, незважаючи на зростання світових цін через війну між Іраном та Ізраїлем.

Представники країн-членів ЄС домовилися призупинити до 23 липня автоматичний перегляд граничної ціни на російську нафту, який мав відбутися минулої середи, 15 липня.

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