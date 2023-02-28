Найтепліше буде на півдні України та на Закарпатті, де стовпчики термометрів піднімуться до +7°...+9°.

Завтра, 1 березня 2023 року, погода в Україні очікується прохолодна, практично на рівні попереднього дня.

Так, температура в більшості областей вдень становитиме +2°...+5°, на півдні та у Закарпатській області буде тепліше, до +7°...+9°. В ніч на 1 березня температура буде мінусова. На більшій території України буде без опадів, лише у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях очікується мокрий сніг. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Зокрема, у західних областях температура вдень триматиметься на рівні +1°...+4°, лише на Закарпатті повітря прогріється до +7°...+9°. В усіх областях буде без опадів, хмарно з проясненнями.

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На жителів півночі України також чекає денна температура в межах +2°...+4°, без опадів з проясненнями, лише в Чернігівській та Сумській областях прогнозують мокрий сніг.

На сході України 1 березня буде хмарно з проясненнями, в Харківській і Луганській областях прогнозують мокрий сніг, в Донецькій області без опадів. Температура вдень буде близько +1°...+4°.

У центральних областях стовпчики термометрів завтра покажуть +2°...+5°, без опадів, хмарно з проясненнями.

На півдні України сьогодні буде сухо, невелика хмарність. Повітря тут прогріється до +7°...+9°.

Якою буде весна в Україні

За даними синоптика Наталії Діденко, цього року початок весни в Україні буде з помірною температурою і періодичними опадами.

Водночас, кліматолог Віра Балабух прогнозує, що цього року весна в Україні буде ранньою, середня температура повітря в Україні може бути вищою за норму на 1-2 градуси.

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