Засипле снігом: в Україні оголосили штормове попередження

Прогнозується сніг та мокрий сніг, на півдні з дощем, часом посилення вітру до 15-20 м/с.

В Україні у найближчі два дні буде йти мокрий сніг / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

На завтра в Україні оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Державна служби України з надзвичайної ситуації з посиланням на Укргідрометцентр.

«У найближчі два дні сніг та мокрий сніг, на півдні з дощем, часом посилення вітру до 15-20 м/с. 1 лютого у центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь», - йдеться у повідомленні.

Протягом 2 лютого у більшості областей без істотних опадів.

На дорогах, крім півдня, ожеледиця.

1-2 лютого зниження температури вночі до 4-10° морозу, у північній частині до 13° морозу, вдень до 0-6° морозу. На півдні і сході температура відчутно не зміниться: вночі близько 0°, вдень 2-8° тепла.

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