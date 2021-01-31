Засипле снігом: в Україні оголосили штормове попередження
Прогнозується сніг та мокрий сніг, на півдні з дощем, часом посилення вітру до 15-20 м/с.
На завтра в Україні оголошено штормове попередження.
Про це повідомляє Державна служби України з надзвичайної ситуації з посиланням на Укргідрометцентр.
«У найближчі два дні сніг та мокрий сніг, на півдні з дощем, часом посилення вітру до 15-20 м/с. 1 лютого у центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь», - йдеться у повідомленні.
Протягом 2 лютого у більшості областей без істотних опадів.
На дорогах, крім півдня, ожеледиця.
1-2 лютого зниження температури вночі до 4-10° морозу, у північній частині до 13° морозу, вдень до 0-6° морозу. На півдні і сході температура відчутно не зміниться: вночі близько 0°, вдень 2-8° тепла.
Також вас можуть зацікавити новини погоди:
- Вінниця+3°... 0°
- Дніпро+6°... +2°
- Донецьк+10°... +5°
- Житомир+4°... +1°
- Запоріжжя+7°... +3°
- Івано-Франківськ+9°... +2°
- Київ+2°... 0°
- Кропивницький+3°... -1°
- Луганськ+10°... +6°
- Луцьк+3°... +1°
- Львів+6°... +3°
- Миколаїв+6°... +2°
- Одеса+6°... +2°
- Полтава+2°... 0°
- Рівне+3°... +1°
- Сімферополь+13°... +6°
- Суми+1°... 0°
- Тернопіль+4°... +1°
- Харків+3°... +1°
- Херсон+8°... +4°
- Хмельницький+5°... 0°
- Черкаси+2°... -1°
- Чернігів+2°... 0°
- Чернівці+4°... -1°