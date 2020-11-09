Сьогодні на українців чекає похмура погода, температура на півдні підніметься до +14° (карта)
Сьогодні в країні - хмарно, але дощ пройде тільки в одній з областей.
У понеділок, 9 листопада, практично на всій території України очікується похмура погода. Невеликий дощ очікується тільки в Полтавській області. Стовпчики термометрів піднімуться до + 10° в центрі, і до +14° - в південних областях.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Без злив, але з туманами: якою буде погода в Україні найближчими днями - прогноз синоптика
- У Києві сьогодні буде хмарно, температура повітря вночі +2°, вдень +8°.
- У Чернігові буде похмуро, температура повітря вночі -1°, вдень +9°.
- У Львові в п'ятницю похмуро, вночі +3°, вдень +8°.
- У Луцьку хмарно, вночі +2°, вдень +8°.
- У Рівному в п'ятницю хмарно, вночі +1°, вдень +8°.
- У Тернополі температура повітря вночі +4°, вдень +10°, похмуро.
- У Хмельницькому сьогодні вночі +3°, вдень +8°, хмарно.
- В Івано-Франківську сьогодні вночі +5°, вдень +11°, сонячно.
- У Чернівцях у понеділок хмарно, вночі +6°, вдень +10°.
- У Вінниці сьогодні хмарно, температура повітря +3°...+9°.
- У Житомирі в понеділок похмуро, температура вночі +2°, вдень +7°.
- У Черкасах вночі +4°, вдень +10°, хмарно.
- У Кропивницькому похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +4°, вдень +10°.
- У Полтаві сьогодні хмарно, температура повітря +3°...+ 8°, дрібний дощ.
- В Одесі 9 листопада буде хмарно, температура вночі +7°, вдень +12°.
- У Херсоні в понеділок вночі +7°, вдень +13°, хмарно.
- У Миколаєві сьогодні буде хмарно, вночі + 6°, вдень +12°.
- У Запоріжжі хмарно, температура вночі +5°, вдень +11°.
- У Сумах сьогодні буде хмарно, температура повітря 0°...+7°.
- У Харкові мінлива хмарність, температура вночі +2°, вдень +9°.
- У Дніпрі хмарно, температура вночі +5°, вдень +10°.
- У Сімферополі в понеділок буде хмарно, +6°...+14°.
- У Краматорську сьогодні похмуро, температура вночі +4°, вдень +11°.
- У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно, температура вночі +5°, вдень +11°.
9 листопада — Нестора, Марка, Емілії, Капітоліни, Андрія. З цього дня, вважали, що починає ночами замерзати вода, а морозець скаче по сухих берегах. Сяде осінь на горб, обійме коліна — впаде до її подолу останній лист осінній. Зі срібної осені до зими рукою подати.
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Погода в Україні
- Вінниця+7°... +4°
- Дніпро+10°... +5°
- Донецьк+10°... +4°
- Житомир+8°... +3°
- Запоріжжя+11°... +5°
- Івано-Франківськ+11°... +5°
- Київ+8°... +2°
- Кропивницький+10°... +4°
- Луганськ+11°... +4°
- Луцьк+8°... +3°
- Львів+8°... +4°
- Миколаїв+9°... +6°
- Одеса+12°... +6°
- Полтава+8°... +2°
- Рівне+8°... +4°
- Сімферополь+14°... +7°
- Суми+8°... 0°
- Тернопіль+9°... +4°
- Харків+10°... +2°
- Херсон+13°... +7°
- Хмельницький+8°... +4°
- Черкаси+10°... +4°
- Чернігів+10°... -1°
- Чернівці+8°... +5°
+11°
Погода Стерлінг - похмуро, суцільна хмарність
Відчувається як:+11 °
Мін./mакс. температура:+11° / +23°
Вологість:85 %
Тиск:763 мм
Вітер: 2.7 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:06:46
Захід17:00
Видимість:0.4 км
Фаза місяця:
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