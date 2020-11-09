Сьогодні на українців чекає похмура погода, температура на півдні підніметься до +14° (карта)

08:00, 9 листопада 2020
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Сьогодні в країні - хмарно, але дощ пройде тільки в одній з областей.

Сьогодні по всій території країни - хмарно / фото REUTERS
Сьогодні по всій території країни - хмарно / фото REUTERS

У понеділок, 9 листопада, практично на всій території України очікується похмура погода. Невеликий дощ очікується тільки в Полтавській області. Стовпчики термометрів піднімуться до + 10° в центрі, і до +14° - в південних областях. 

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Без злив, але з туманами: якою буде погода в Україні найближчими днями - прогноз синоптика

  • У Києві сьогодні буде хмарно, температура повітря вночі +2°, вдень +8°.
  • У Чернігові буде похмуро, температура повітря вночі -1°, вдень +9°.
  • У Львові в п'ятницю похмуро, вночі +3°, вдень +8°.
  • У Луцьку хмарно, вночі +2°, вдень +8°.
  • У Рівному в п'ятницю хмарно, вночі +1°, вдень +8°.
  • У Тернополі температура повітря вночі +4°, вдень +10°, похмуро.
  • У Хмельницькому сьогодні вночі +3°, вдень +8°, хмарно.
  • В Івано-Франківську сьогодні вночі +5°, вдень +11°, сонячно.
  • У Чернівцях у понеділок хмарно, вночі +6°, вдень +10°.
  • У Вінниці сьогодні хмарно, температура повітря +3°...+9°.
  • У Житомирі в понеділок похмуро, температура вночі +2°, вдень +7°.
  • У Черкасах вночі +4°, вдень +10°, хмарно.
  • У Кропивницькому похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +4°, вдень +10°.
  • У Полтаві сьогодні хмарно, температура повітря +3°...+ 8°, дрібний дощ.
  • В Одесі 9 листопада буде хмарно, температура вночі +7°, вдень +12°.
  • У Херсоні в понеділок вночі +7°, вдень +13°, хмарно.
  • У Миколаєві сьогодні буде хмарно, вночі + 6°, вдень +12°.
  • У Запоріжжі хмарно, температура вночі +5°, вдень +11°.
  • У Сумах сьогодні буде хмарно, температура повітря 0°...+7°.
  • У Харкові мінлива хмарність, температура вночі +2°, вдень +9°.
  • У Дніпрі хмарно, температура вночі +5°, вдень +10°.
  • У Сімферополі в понеділок буде хмарно, +6°...+14°.
  • У Краматорську сьогодні похмуро, температура вночі +4°, вдень +11°. 
  • У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно, температура вночі +5°, вдень +11°.
Погода на сьогодні, 9 листопада / фото УНІАН
Погода на сьогодні, 9 листопада / фото УНІАН

9 листопада — Нестора, Марка, Емілії, Капітоліни, Андрія. З цього дня, вважали, що починає ночами замерзати вода, а морозець скаче по сухих берегах. Сяде осінь на горб, обійме коліна — впаде до її подолу останній лист осінній. Зі срібної осені до зими рукою подати. 

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Автор: Олена Пилипчак

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