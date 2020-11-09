Сьогодні на українців чекає похмура погода, температура на півдні підніметься до +14° (карта)

Сьогодні в країні - хмарно, але дощ пройде тільки в одній з областей.

Сьогодні по всій території країни - хмарно / фото REUTERS

У понеділок, 9 листопада, практично на всій території України очікується похмура погода. Невеликий дощ очікується тільки в Полтавській області. Стовпчики термометрів піднімуться до + 10° в центрі, і до +14° - в південних областях.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві сьогодні буде хмарно, температура повітря вночі +2°, вдень +8°.

У Чернігові буде похмуро, температура повітря вночі -1°, вдень +9°.

У Львові в п'ятницю похмуро, вночі +3°, вдень +8°.

У Луцьку хмарно, вночі +2°, вдень +8°.

У Рівному в п'ятницю хмарно, вночі +1°, вдень +8°.

У Тернополі температура повітря вночі +4°, вдень +10°, похмуро.

У Хмельницькому сьогодні вночі +3°, вдень +8°, хмарно.

В Івано-Франківську сьогодні вночі +5°, вдень +11°, сонячно.

У Чернівцях у понеділок хмарно, вночі +6°, вдень +10°.

У Вінниці сьогодні хмарно, температура повітря +3°...+9°.

У Житомирі в понеділок похмуро, температура вночі +2°, вдень +7°.

У Черкасах вночі +4°, вдень +10°, хмарно.

У Кропивницькому похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +4°, вдень +10°.

У Полтаві сьогодні хмарно, температура повітря +3°...+ 8°, дрібний дощ.

В Одесі 9 листопада буде хмарно, температура вночі +7°, вдень +12°.

У Херсоні в понеділок вночі +7°, вдень +13°, хмарно.

У Миколаєві сьогодні буде хмарно, вночі + 6°, вдень +12°.

У Запоріжжі хмарно, температура вночі +5°, вдень +11°.

У Сумах сьогодні буде хмарно, температура повітря 0°...+7°.

У Харкові мінлива хмарність, температура вночі +2°, вдень +9°.

У Дніпрі хмарно, температура вночі +5°, вдень +10°.

У Сімферополі в понеділок буде хмарно, +6°...+14°.

У Краматорську сьогодні похмуро, температура вночі +4°, вдень +11°.

У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно, температура вночі +5°, вдень +11°.

Погода на сьогодні, 9 листопада / фото УНІАН

9 листопада — Нестора, Марка, Емілії, Капітоліни, Андрія. З цього дня, вважали, що починає ночами замерзати вода, а морозець скаче по сухих берегах. Сяде осінь на горб, обійме коліна — впаде до її подолу останній лист осінній. Зі срібної осені до зими рукою подати.

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