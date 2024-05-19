Завтра у західних регіонах також можливі дощі.

У неділю, 19 травня, у Львівській та Івано-Франківській областях випав град. Відповідні відео публікують у мережі.

Повідомляється, що град бачили мешканці Стрийського району Львівщини та Богородчанського району Івано-Франківщини. Можна побачити, що великі частки криги "устелили" дороги та подвір'я.

Напередодні Український гідрометеорологічний центр повідомляв, що у західних областях країни можливі короткочасні дощі та грози. На завтра синоптики також прогнозують короткочасний дощ та грози у більшості західних областей та у північно-східній частині України.

Погода в Україні: останні новини

За даними Українського гідрометеорологічного центру, завтра в Україні очікується тепла погода, однак синоптики попереджають про мінливу хмарність та дощі.

Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°; в Карпатах та Кримських горах вночі 5-10°, вдень 15-20°. Вітер переважно південний, 3-8 м/с.

Раніше завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віра Балабух розповіда, що червень може бути на кілька градусів тепліший за норму.

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