Ливень, у тому числі, був на Мінському масиві.

У четвер, 25 квітня, у Києві та області вирувала негода - був град, злива та гроза.

Зокрема, лило й гуркотало на Мінському масиві. Низка Telegram-каналів вже показали відео, на яких зазнято дощ та град. За відомостями каналу "Київ INFO", град випав у районі міста Фастів.

На каналі також йдеться, що внаслідок негоди в Києві та Боярці затоплені деякі вулиці.

Варто зазначити, що Український гідрометцентр сьогодні о 14:19 попереджав, що в столиці та в області у найближчу годину зі збереження до кінця сьогоднішньої доби можливі небезпечні метеорологічні явища - грози.