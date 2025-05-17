Місцеві гіди кажуть, що погода не просто зимова, а дуже складна.

У Карпатах продовжує вирувати негода. Зокрема гори вкриті товстим шаром снігу. Про це повідомляє Телеграм-канал "Львівич".

"Снігу - по коліна та туман. Така погода вирує на Франківщині, а саме на горі Шпиці. Також падає сніг", - йдеться у повідомленні.

За словами місцевого гіда, який записав відео, це був справжній зимовий похід. Причому рівень складності - вище середнього.

Відео дня

Травень лютує

Як писав УНІАН, днями на Львівщині зафіксували потужний снігопад. Відео з відвертим реваншем зими публікуввали місцеві пабліки. Зокрема сніг випав у селі Тухолька і селищі Славсько Стрийського району.

Також сніги досі лежать на горі Піп Іван Чорногірський на Івано-Франківщині.

Травненві морози в Україні - не просто незвичайне погодне явище. Українські фермери скаржаться на значні збитки через те, що вже втратили частину майбутнього врожаю овочів і ягід. Вони просто вимерзли, не дочекавшись літа. В мережі повно роликів, де аграрії намагаються врятувати те, що ще не змерзло - хто розводить багаття посеред поля, хтось вкриває рослини агроволокном.

Тим часом синоптики кажуть, що до справжнього тепла українцям доведеться почекати ще кілька днів. Тільки з середини наступного тижня холоди нарешті відступлять.

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