У північних та західних областях на дорогах можлива ожеледиця, зазначили в Укргідрометцентрі.

У понеділок, 6 березня, у західних та північних областях України місцями очікується невеликий сніг.

Про це Український гідрометцентр повідомляє у Facebook. Зазначається, що завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних та північних областях невеликий сніг (вдень місцями), на дорогах подекуди ожеледиця. На решті території без істотних опадів.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень - 1-6° тепла, на півдні країни - до 9° тепла.

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У Києві вночі прогнозується 2-4° морозу, а вдень 2-4° тепла.

Прогноз погоди на місяць - який березень прогнозують в Україні

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що у першій половині березня вдень буде переважати плюсова температура, а вночі - невеликий "мінус".

За її словами, середньомісячна температура повітря в Україні в березні очікується на рівні 2-7°. Експерт підкреслила, що це на два градуси вище норми. Птуха також поділилася, що кількість опадів у більшості регіонів нашої держави очікується у межах норми.

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