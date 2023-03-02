Хмарних днів прогнозується більше, ніж сонячних, зазначила синоптик.

Вже з'явився прогноз погоди на весну 2023 в Україні від Укргідрометцентру. Прогнозується досить тепла погода - середньомісячна температура очікується на рівні 2-7 градусів тепла.

У першій половині місяця в денний час переважатиме плюсова температура, а вночі - невеликий мінус, розповіла синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю NV. За її словами, сонячних днів буде менше, ніж хмарних.

"...середньомісячна температура передбачається на рівні 2-7 градусів тепла по всій території України, що, своєю чергою, на 2 градуси вище норми... фахівці прогнозують, що вся весна в цілому на території України буде на 1-2 градуси вище цієї нової кліматичної норми, яка у нас обчислюється з 1991 року до 2020 рік...", - зазначила співрозмовниця.

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Птуха додала, що протягом першого місяця весни не очікується багато опадів.

"...Їх кількість очікується на рівні 27-44 мм, в Закарпатті, в Карпатах і в Кримських горах - 49-98 мм, і це в межах норми. І тільки в східних областях опадів може бути дещо менше норми відповідно до середньомісячних показників у цих регіонах", - поділилася синоптик.

Погода в Україні навесні 2023 - що повідомлялося раніше

Наталія Птуха говорила, що в поточному році в нашій державі не варто очікувати дуже ранню весну.

За прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, весна стартує з потепління. Експерт говорив, що на початку весни температура на заході України може підвищитися до +10...+13 градусів.

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