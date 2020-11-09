"Антициклон міцно осів в Україні": синоптик розповіла, чого очікувати від погоди найближчим часом
Температура повітря поступово знижуватиметься.
Антициклон в Україні зумовить погоду без опадів. У більшості наших областей буде сухо, але ранками очікуються тумани.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Температура повітря знижується, завтра вдень очікується +8°...+13°, а потім, впродовж тижня, холоднішатиме до нічних морозів та денних +3°...+7°.
У Києві завтра, у вівторок, не дощитиме, але з періодичними туманами, а вдень навіть із можливим сонячним проясненням. Найближчої ночі передбачається +2°...+4°, а завтра вдень у столиці близько +8°.
Надалі в Києві температура повітря поступово знижуватиметься.
"Антициклон міцно осів в Україні, милується нашою осінньою красою, блокує дощі, притягує морози і не думає поки що кудись їхати. Йому в нас добре", - написала синоптик.
Прогноз погоди в Україні на тиждень: дані Погоди УНІАН
Цього тижня в Україну прийдуть перші холоди. У п'ятницю, 13 листопада, температура вдень опуститься до 0°. У суботу в Івано-Франківську та Чернівецьку області прийдуть дощі.
Завтра, у вівторок, майже по всій країні - хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Температура повітря складе -3°...+12°.
- Вінниця+7°... +4°
- Дніпро+10°... +5°
- Донецьк+10°... +4°
- Житомир+8°... +3°
- Запоріжжя+11°... +5°
- Івано-Франківськ+11°... +5°
- Київ+8°... +2°
- Кропивницький+10°... +4°
- Луганськ+11°... +4°
- Луцьк+8°... +3°
- Львів+8°... +4°
- Миколаїв+9°... +6°
- Одеса+12°... +6°
- Полтава+8°... +2°
- Рівне+8°... +4°
- Сімферополь+14°... +7°
- Суми+8°... 0°
- Тернопіль+9°... +4°
- Харків+10°... +2°
- Херсон+13°... +7°
- Хмельницький+8°... +4°
- Черкаси+10°... +4°
- Чернігів+10°... -1°
- Чернівці+8°... +5°