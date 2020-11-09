"Антициклон міцно осів в Україні": синоптик розповіла, чого очікувати від погоди найближчим часом

Температура повітря поступово знижуватиметься.

Ранками у країні очікуються тумани / фото УНІАН

Антициклон в Україні зумовить погоду без опадів. У більшості наших областей буде сухо, але ранками очікуються тумани.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Температура повітря знижується, завтра вдень очікується +8°...+13°, а потім, впродовж тижня, холоднішатиме до нічних морозів та денних +3°...+7°.

У Києві завтра, у вівторок, не дощитиме, але з періодичними туманами, а вдень навіть із можливим сонячним проясненням. Найближчої ночі передбачається +2°...+4°, а завтра вдень у столиці близько +8°.

Надалі в Києві температура повітря поступово знижуватиметься.

"Антициклон міцно осів в Україні, милується нашою осінньою красою, блокує дощі, притягує морози і не думає поки що кудись їхати. Йому в нас добре", - написала синоптик.

Прогноз погоди в Україні на тиждень: дані Погоди УНІАН

Цього тижня в Україну прийдуть перші холоди. У п'ятницю, 13 листопада, температура вдень опуститься до 0°. У суботу в Івано-Франківську та Чернівецьку області прийдуть дощі.

Завтра, у вівторок, майже по всій країні - хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Температура повітря складе -3°...+12°.