На Закарпатті, Львівщині, Одещині, Вінниччині та Київщині вночі та вранці місцями туман.

У п'ятницю, 26 квітня, в Україні очікується хмарна погода, у низці областей прогнозують дощі з грозами.

Про це йдеться у прогнозі погоди на 26 квітня, опублікованому Українським гідрометеорологічним центром в соціальній мережі Facebook. Згідно з даними синоптиків, завтра в Україні буде хмарно з проясненнями.

Вночі у більшості північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Криму, вдень в Україні, крім західних областей, дощі, подекуди грози.

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На Закарпатті, Львівщині, Одещині, Вінниччині та Київщині вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, у східних областях південно-східний, 5- 10 м/с.

Температура вночі 7-12°, у південно-східній частині 13-17°, у західних областях 2-7°; вдень у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях 12-17°, на решті території 18-23°, на південному сході країни до 26°.

На високогір'ї Карпат невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла.

Погода в Україні: останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні, Молдові та Румінї випав "брудний" дощ з піском. Його бачили в Одеській, Вінницькій, Житомирській та Черкаській областях.

Сьогодні вдень на Київщину та столицю обрушився дощ з градом. В мережі публікували велику кількість фото та відео, також люди скаржилися на те, що водою затопило деякі вулиці.

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