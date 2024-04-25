Фахівці запевняють, що здоров’ю людей такі опади не загрожують.

На Одещині та у інших регіонах України пройшли опади у вигляді дощу з піском. Його можна було побачити на автівках, дахах, рослинах.

Як передає кореспондент УНІАН, користувачі соцмереж повідомляли про випадіння темно-жовтого дощу у населеному пункті Вилкове на Одещині, на Вінниччині, Житомирщині, у Черкасах, у Молдові та Румунії.

Зокрема, фото з пилом після дощу на автомобілях оприлюднили жителі Кишинева (Молдова).

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У місті Ізмаїл на Одещині місцеві жителі теж побачили пил навкруги.

"Він схожий на пісок, але більш на глину… Синоптики повідомляють про пил та пісок з пустелі Сахара", - написали жителі місцевої інтернет-спільноти та закликали власників тварин не дозволяти домашнім улюбленцям їсти траву.

За словами фахівців Українського метеорологічного центру, циклон на Середземному морі виніс на Балканський півострів пил та пісок з Сахари. Зливові дощі "змили" більшу його частину на територію Греції та Болгарії. Однак циклон з Європи дійшов й до території України. Саме тому жителі Одеської області могли спостерігати "брудний" дощ.

Як повідомила "Суспільному" провідна синоптикиня Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська, циклон прийшов з району Греції, з південного сходу Європи. Тому в його системі циркулюється піщана маса та в Україні опади пройшли у вигляді дощу з піском.

За її словами, надалі циклон відходитиме на північ. Тому таких опадів найближчими днями не очікується.

Фахівчиня в галузі метеорології та кліматології Інна Хоменко зазначила, що для людини цей пісок безпечний – здоров'ю не зашкодить. Навпаки, атмосфера очистилася і концентрація пилу в повітрі не перевищена.

"Боятися не варто, цей пил безпечний для людини. Разом з опадами все це вимилося, атмосфера очистилася. Тим паче опади були дуже інтенсивні. Небезпечними для людини є дрібні частинки, які зараз спостерігаються над територією північної Африки. Їх концентрація дуже велика. Ось там вони дійсно несуть шкоду здоров'ю людини", — каже Хоменко.

Випадіння "брудного" дощу в Україні – що відомо

Учора у південних регіонах України випав дощ із пилом, який дістався із Сахари. Його можна було побачили після опадів на поверхнях предметів і рослин.

За даними синоптиків, пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці, а потім відступить на схід та атмосфера очиститься.

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