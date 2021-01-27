Негода вже близько: сьогодні Україну накриє мокрий сніг, на дорогах очікується ожеледиця

У південній частині України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Сьогодні в Україні очікуються снігопади / Фото ua.depositphotos.com

Сьогодні, 27 січня, в Україні очікується ускладнення погодних умов.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

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"В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

У південній частині України очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності, жовтий.

Прогноз погоди в Україні на 27 січня: дані Погоди УНІАН

У середу, 27 січня, сніг накриє південь і північний схід України. Місцями пройдуть дощі, що посиляться до злив. Температурний мінімум вдень досягне на заході -1° і максимум - в Криму +18°.

У Києві буде хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +1°.