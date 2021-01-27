Негода вже близько: сьогодні Україну накриє мокрий сніг, на дорогах очікується ожеледиця
У південній частині України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Сьогодні, 27 січня, в Україні очікується ускладнення погодних умов.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.
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"В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні.
У південній частині України очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності, жовтий.
Прогноз погоди в Україні на 27 січня: дані Погоди УНІАН
У середу, 27 січня, сніг накриє південь і північний схід України. Місцями пройдуть дощі, що посиляться до злив. Температурний мінімум вдень досягне на заході -1° і максимум - в Криму +18°.
У Києві буде хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +1°.
- Вінниця-1°... -3°
- Дніпро+7°... +3°
- Донецьк+8°... -1°
- Житомир+1°... -2°
- Запоріжжя+9°... +4°
- Івано-Франківськ+2°... -3°
- Київ+1°... -1°
- Кропивницький0°... -2°
- Луганськ+7°... 0°
- Луцьк+1°... -3°
- Львів0°... -4°
- Миколаїв+2°... 0°
- Одеса0°... -2°
- Полтава+1°... 0°
- Рівне0°... -3°
- Сімферополь+14°... +2°
- Суми0°... -1°
- Тернопіль-1°... -4°
- Харків+5°... +1°
- Херсон+7°... +3°
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