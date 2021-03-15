Киян попереджають про туман: видимість не більше 500 метрів

18:24, 15 березня 2021
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У Києві до кінця доби та вранці 16 березня утримається туман.

У Києві очікується туман / фото REUTERS
У Києві очікується туман / фото REUTERS

У Києві до кінця доби та вранці 16 березня утримається туман.

У Києві завтра буде похмуро, потеплішає до +8°

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на дані Укргідрометцентру.

«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 15 березня, вночі та вранці 16 березня у Києві очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться в повідомленні.

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Автор: Юлія Янкевич

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Теги: туманУкргідрометцентрновини Києва
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