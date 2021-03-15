Киян попереджають про туман: видимість не більше 500 метрів
У Києві до кінця доби та вранці 16 березня утримається туман.
У Києві до кінця доби та вранці 16 березня утримається туман.
У Києві завтра буде похмуро, потеплішає до +8°
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на дані Укргідрометцентру.
«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 15 березня, вночі та вранці 16 березня у Києві очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться в повідомленні.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Снігова буря накрила сім штатів Америки: заблоковано траси, скасовано тисячі авіарейсів (фоторепортаж, відео)
- Температура знизиться вдвічі, Україну накриють сніг та дощі: прогноз погоди на тиждень (карта, відео)
- Пекін накрила потужна піщана буря і огорнув смог: небо стало помаранчевим (фоторепортаж, відео)
- Дощ та мокрий сніг: синоптик розповіла про циклон Marius, який завтра накриє Україну
- Половину областей України накриють дощі: прогноз погоди на завтра (карта, відео)
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця+5°... +1°
- Дніпро+11°... 0°
- Донецьк+9°... -1°
- Житомир+7°... +2°
- Запоріжжя+16°... 0°
- Івано-Франківськ+4°... 0°
- Київ+6°... +1°
- Кропивницький+11°... +1°
- Луганськ+7°... -1°
- Луцьк+6°... 0°
- Львів+5°... -1°
- Миколаїв+15°... +3°
- Одеса+9°... +3°
- Полтава+10°... 0°
- Рівне+4°... -1°
- Сімферополь+16°... +6°
- Суми+8°... -1°
- Тернопіль+4°... 0°
- Харків+10°... -2°
- Херсон+15°... +3°
- Хмельницький+4°... +2°
- Черкаси+8°... +1°
- Чернігів+7°... +1°
- Чернівці+4°... +1°
+7°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
Відчувається як:+3 °
Мін./mакс. температура:+2° / +9°
Вологість:34 %
Тиск:760 мм
Вітер: 4.7 м/с
Ймовірність опадів:2 %
Схід:07:21
Захід19:16
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин