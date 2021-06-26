Учора вдень за півгодини у Львові випало 60% місячної норми дощу.

У Львівській області продовжується ліквідація наслідків зливи та буревію.

ЯК повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій, вдень 25 червня за півгодини у Львові випало 60% місячної норми дощу, спостерігали пориви вітру, який валив дерева.

Було підтоплено 11 житлових будинків, 23 присадибні ділянки та інші будівлі, вітром частково пошкоджено 12 дахів.

Внаслідок падіння дерева травмовано одну особу (від госпіталізації відмовилась).

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Станом на ранок 26 червня продовжуються роботи з відкачування води у Львові (підземний перехід). У м. Червоноград залишається частково підтопленими 10 присадибних ділянок.

Львівською міською радою проведено позапланове засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС щодо організації ліквідації наслідків негоди та організації проведення комісійних обстежень з наступною класифікацією даної ситуації.

Комунальні служби міста всю ніч ліквідовували наслідки вчорашньої негоди та продовжують працювати зараз. Як повідомила заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк, станом на зараз уже відновлено гаряче водопостачання та практично відновлено рух електротранспорту, окрім кількох маршрутів, ліквідовано половину поривів на мережах вуличного освітлення, бригади працюють над розкрижуванням повалених дерев та над пошкодженими дахами будівель.

За словами посадовиці, вночі було виявлено 145 поривів на мережах зовнішнього освітлення, 6 опор впало. Зараз ліквідовано 45% поривів, продовжують працювати 4 бригади.

«Вночі працювало 50% освітлення зі 100%. Плануємо за сьогодні відновити загальноміське освітлення на 80%», – зазначила Ірина Маруняк, цитує її слова прес-служба ЛМР.

Також було 27 поривів на мережах електротранспорту. Уночі працювало 6 бригад. Станом на зараз ліквідовано всі пориви, окрім 4: на вул. Сахарова, вул. Героїв УПА, вул. Антоновича та на кільці вулиць Личаківська-Пасічна.

«Відновили рух електротранспорту, за винятком тролейбусів №22, 29 і 30 та трамвая № 3. Трамвай №2 біля церкви Петра і Павла їде по маршруту №7, тобто по вул. Мечникова», – відзначила посадовиця.

За її словами, для зручності пасажирів міське АТП підсилить ділянки, де зараз не курсує електротранспорт, автобусами.

«Там, де трамвай № 3, ми додаємо 3 одиниці автобуса №45, також додаємо 3 одиниці на маршрут №2а, і на маршруті №33 замість 3 автобусів буде 6», – зазначила Ірина Маруняк.

Найбільше під час негоди, за словами посадовиці, постраждали дерева — загалом повалено 324. Станом на ранок 144 із них уже ліквідовані. Усі магістральні дороги вільні для проїзду.

Вона також додала, що люди продовжуватимуть працювати сьогодні до 12 години ночі та, найвірогідніше, завтра.

До слова, негода завдала шкоди й закладам освіти міста. Так, зафіксовано 38 повалених дерев, 2 пошкоджені дахи, 13 підтоплень приміщень та 2 - підвалів, 1 з яких ліквідовано. Також відомо, що буревій пошкодив дві огорожі та зірвав вуличне освітлення на території двох закладів освіти.

Додамо, що за даними Львівського гідрометцентру, учора в місті випало 28 мм опадів, тобто 33% від місячної норми у червні.

Після кількох днів спеки у Львові, ввечері 25 червня прийшла злива та гроза із градом. Негода тривала недовго, але встигла накоїти лиха. У місті повалені дерева, декілька вулиць залишилися без світла, а електротранспорт зупинився.

Влада Львова у зв'язку з негодою оголосила в місті надзвичайну ситуацію. За словами мера Андрія Садового, майбутні вихідні будуть робочими днями для міських комунальних служб. Для подолання наслідків вже погодили виділення коштів з резервного фонду.

Сьогодні, 26 червня, у багатьох областях очікуються дощі, а в деяких - грози. У західних областях істотно знизиться температура.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Вікторія Токарєва