Ліквідація наслідків негоди триватиме найближчими днями, які будуть для місцевих комунальників робочими.

У Львові оголосили надзвичайну ситуацію місцевого значення у зв'язку з негодою, яка накрила місто ввечері в п'ятницю.

Про це інформує прес-служба міськради з посиланням на міського голову Андрія Садового.

За його словами, майбутні вихідні будуть робочими днями для міських комунальних служб. Для подолання наслідків вже погодили виділення коштів з резервного фонду.

"Дуже великий буревій, багато опадів, багато підтоплень. Станом на зараз є підтоплення лише на вул. Торф`яній, поки не працюють трамваї і тролейбуси – ми їх зупинили, бо є пориви на контактних мережах. Також є пориви на лініях електропостачання, тому є перебої з гарячою водою у Шевченківському районі. В цілому, маємо більше 200 дерев, які повалило під час негоди, більше 50 дахів потребують ремонту, бо зірвало частини даху чи елементи", - розповів Садовий.

Негода також завдала шкоди пам’яткам архітектури у Львові, розповіла начальниця міського управління охорони історичної спадщини Лілія Онищенко.

"У нас із Домініканського собору впала одна величезна амфора. Друга там ледве тримається майже під куполом. Ми обгородили територію стрічкою. Завтра її треба демонтувати, щоб було безпечно. На Успенській церкві відірвався шматок даху. Упав також флюгер на Глинянській вежі і тримається на черепиці. Зірваний дах на пл. Ринок, 10 зі сторони вул. Федорова, і частина даху зірвана на вул. Підвальній, 9 із внутрішньої сторони", - каже вона.

Людських жертв негода не спричинила, кажуть у міському управлінні охорони здоров'я. Втім, постраждали об'єкти медичної інфраструктури.

"Особливо якихось великих пошкоджень не було. Єдине, що біля пологового будинку на Рапопорта впало два сухих дерева і похилився стовп з електричними дротами. Але викликали надзвичайну службу і цю ситуацію налагоджують. І в лікарні швидкої допомоги затопило підвал, але теж викликали надзвичайну службу і воду викачують. Також у 1-шій міській поліклініці вибило щитки, але це все уже прибрано. В інших закладах все спокійно, нічого важкого не відбулося. Немає інформації, щоб поступали хворі з травмами", - зазначила Леся Кобецька, керівниця управління охорони здоров’я міськради.

Як повідомляв УНІАН, після кількох днів спеки у Львові, прийшла злива та гроза із градом. Негода тривала не довго, але встигла накоїти лиха. У місті повалені дерева, декілька вулиць залишилися без світла, а електротранспорт зупинився.

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Автор: Юрій Годован