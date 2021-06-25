Постраждали запарковані автомобілі, також повалило електроопори.

Після кількох днів спеки у Львові, прийшла злива та гроза із градом. Негода тривала не довго, але встигла накоїти лиха. У місті повалені дерева, декілька вулиць залишилися без світла, а електротранспорт зупинився.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Буревій накрив не лише центр, а й околиці міста. В управлінні ДСНС наразі не готові повідомити, скільки дерев повалених.

«Поки збираємо виклики. Підрахунок повалених дерев - це прерогатива комунальників, ми лише будемо виїжджати на виклики, де потрібна наша допомога», - повідомив УНІАН речник ГУ ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.

Читайте такожВ Україну налетять дощі: прогноз погоди на вихідні (карта)Близько 16:40 у місті почалася сильна злива, а потім піднявся потужний вітер.

Він валив дерева, зокрема, постраждали запарковані автомобілі, повалило електроопори.

Тож трамваї і тролейбуси стоять по всьому місту. Про це повідомив «Львівелектротранс» на сторінці у Facebook.

«Струм буде увімкнений лише опісля повної ліквідації наслідків стихії», - йдеться у повідомленні.

У мерії засідає оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди, зараз збирають інформацію по районах щодо збитків.

За оперативною інформацією, внаслідок стихії впало понад 20 дерев. Комунальники вже починають прибирати гілки та дерева – першочергово там, де вони заважають руху.

Однак станом на 17:00 негода у Львові не вщухає.

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Автор: Мирослава Бзікадзе