Потужний землетрус в Індонезії за декілька секунд обвалив понад 60 будівель, є жертви
Землетрус стався о 01:28 ранку за місцевим часом
Щонайменше сім людей загинули, ще сотні постраждали внаслідок землетрусу магнітудою 6,2 бала, який стався вранці в п'ятницю на острові Сулавесі в Індонезії.
Про це з посиланням на місцеве агентство з пом'якшення наслідків стихійного лиха повідомив телеканал CNN.
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Епіцентр землетрусу, який стався о 01:28 ранку за місцевим часом, знаходився в шести кілометрах на північний схід від міста Маджене на глибині 10 кілометрів, повідомило Індонезійське агентство метеорології, кліматології та геофізики. Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих в Маджене поінформувало про загибель чотирьох жителів, понад шість сотень отримали поранення. В сусідньому районі Мамуджу зафіксовано три летальні випадки та два десятки поранених. Близько трьох тисяч мешканців були евакуйовані.
Землетрус можна було відчути протягом п'яти-семи секунд, він пошкодив щонайменше 62 будинки, в тому числі декілька високих будівель, серед яких приватна лікарня Мітра Манакара, готелі та урядова будівля.
За даними місцевих пошуково-рятувальних груп, багато людей все ще перебувають в пастці під обваленими будівлями.
Раніше в четвер у цьому ж районі стався землетрус силою 5,9 балів, який пошкодив декілька будинків. Влада повідомила, що за останні 24 години низка землетрусів спричинила щонайменше три зсуви, а електропостачання було припинено.
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