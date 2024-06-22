Містян просять бути обережними - зокрема, не стояти під деревами.

У Львові вдень у суботу, 22 червня, пройшла потужна злива з грозою. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"У Львові потужна гроза! Будьте обережні! Не стійте під деревами!" - попередив Садовий.

Він уточнив, що влада має інформацію про повалені дерева та пошкоджені дахи. Крім того, не курсують декілька трамваїв.

Останні потужні зливи в Україні

Минулого тижня потужна злива накрила Київ. Деякі вулиці перекрили через змитий асфальт. Столична система зливової каналізації не надто добре впоралася із великим обсягом дощової води.

Місцями утворилися не тільки "ріки", але й невеликі фонтани через перепади висот у зливовій каналізації. Зокрема таке диво урбаністики спостерігалося на вулиці Антоновича.

У липні минулого року внаслідок потужної зливи в Одесі 7 вулиць затопило. Ливнівки не впоралися із великою кількістю дощової води, що стікала з усього міста у низинні райони.

Кілька автівок залило водою майже під самий дах. Довелося тимчасово призупинити і рух електротранспорту у цій частині міста. Раптова злива тривала менше години, місцями навіть випав град, вітер повалив дерева.

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