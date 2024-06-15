Столична система зливової каналізації не надто добре впоралася із великим обсягом дощової води.

Як і попереджали синоптики, Київ вдень накрило потужною зливою. На багатьох вулицях утворилися стрімкі ріки дощової води.

Як видно на опублікованих в мережі відео, через великий обсяг опадів, система вуличної каналізації не скрізь впоралася з відведенням води. Місцями утворилися не тільки "ріки", але й невеликі фонтани через перепади висот у зливовій каналізації. Зокрема таке диво урбаністики спостерігалося на вулиці Антоновича.

А на вулиці Олімпійській потужним потоком води істотно пошкодило і місцями зірвало асфальт.

Оновлено о 17:48. Як повідомили в Патрульній поліції Києва, рух на перехресті вулиць Антоновича та Фізкультури довелося перекрити: потужні "фонтани" з-під землі зруйнували асфальтове покриття. Обʼїзд організовано вулицею Великою Васильківською, на місці працюють патрульні та спеціальні служби.

"Внаслідок значних опадів підпором води з р. Либідь підмило проїжджу частину на вул. Антоновича", - додають у КМДА.

Погода в Україні

Як писав УНІАН, сьогодні в Україні буде багато дощів. В суботу опади очікуються практично повсюдно, крім західної частини країни. Подекуди дощі будуть сильними і в супроводі гроз.

Температура повітря на заході очікується близько +21°...+22°, а на Закарпатті повітря прогріється до +24°. Очікується суха погода з невеликою хмарністю.

На півночі України температура вдень очікується близько +22°.

На Харківщині термометри покажуть +23°, а в Донецькій і Луганській областях – до +29°...+31°.

У центральній частині України буде +21°...+22°, а в Дніпропетровській повітря прогріється до +24°...+26°.

На півдні України температура підвищиться до +25°...+27°, на узбережжі буде свіжіше, +21°...+23°.

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