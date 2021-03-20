Австралію накрило повенями: затопило цілі райони, пошкоджені дороги (фоторепортаж)

Чиновники видали 9 наказів про евакуацію близько 15 постраждалих районів.

Східне узбережжя Австралії у суботу накрило сильними зливами, які вмить викликали повені. Хвилі води затопили будинки, дороги, міста й пошкодили електролінії.

Про це пише Reuters.

Читайте також Мокрий сніг та дощ: синоптик розповіла українцям про погоду на вихідніНа більшій частині штату Нового Південного Уельсу, де проживає близько третини з 25 мільйонів мешканців Австралії, побиті березневі рекорди з опадів. Синоптики попередили, що злива буде тривати протягом кількох днів.

Чиновники видали 9 наказів про евакуацію близько 15 постраждалих районів.

Вода в країні залила будинки до вікон, люди пересуваються вулицями на човнах, деякі житла потоки води просто змивають.

Дамба Сіднею заледве витримує наступ водної стихії. Місцева влада попередила про переповнення річок, що стане причиною нових повеней.

Ситуацію в місті ускладнило міні-торнадо на заході, зруйнувавши понад 30 будинків й систему електропостачання.

Погодні умови вплинули й на доставку вакцин від коронавірусу. Перші дози препарату мешканці регіонів отримають вже протягом наступних кількох тижнів.

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