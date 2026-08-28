Нове озеро загрожує затопити Непал: рятувальну операцію зупинили

Гігантське озеро, що утворилося внаслідок повені в Непалі, зупинило рятувальну операцію.

На кордоні Непалу і Тибету виникла нова загроза після руйнівної повені: озеро, що утворилося внаслідок зсуву, почало переповнюватися. Рятувальні роботи тимчасово призупинили, а мешканців постраждалого району Рісува в Непалі попередили про можливе нове підвищення рівня води.

Як пише The Guardian, китайські рятувальники були змушені відійти в безпечну зону. Фахівці проводять аерофотозйомку та моделювання озера. За останніми даними, об’єм води в ньому збільшився приблизно з 1,5–2 до 2,5 млн кубометрів.

Рятувальники продовжують пошуки людей. Зокрема, близько 100 осіб опинилися заблокованими в тунелі гідроелектростанції Trishuli 3A. Непальські військові вже змогли евакуювати звідти близько 350 робітників і місцевих жителів. Також армійські вертольоти доставляють постраждалих до Катманду для лікування.

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У Китаї офіційна інформація про наслідки катастрофи залишається обмеженою. Влада країни повідомила лише про трьох загиблих у Тибеті. При цьому китайські ЗМІ заявили, що з небезпечної зони вже евакуювали сотні людей.

Рятувальні операції ускладнюються зруйнованими мостами та дорогами. Крім того, фахівці побоюються, що переповнення озера, яке утворилося, може спричинити новий потужний потік води в уже зруйнованих районах.

Повінь у Непалі: подробиці

Руйнівна повінь сталася 26 серпня після обвалу льоду та гірських порід. Потоки бруду та води знищили села, дороги та мости, пошкодили електростанції та фактично перервали важливий маршрут між Катманду та Лхасою.

Кількість підтверджених загиблих у Непалі сягнула 469 осіб, ще понад 1300 осіб вважаються зниклими безвісти в Непалі та Тибеті. Серед зниклих – сотні іноземців, зокрема 55 українців.

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