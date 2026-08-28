Підрив підполковника в РФ: 24-річна підозрювана втекла в Молдову, - ЗМІ

24-річна жінка нібито заклала вибухівку під автомобіль підполковника, а вже наступного ранку вилетіла з Петербурга через Туреччину до Кишинева.

Вибух автомобіля, що стався у російському Санкт-Петербурзі 27 серпня, організувала 24-річна дівчина. Внаслідок інциденту було ліквідовано підполковника армії РФ, а його дружина зазнала тяжких поранень, пише "Фонтанка".

За даними видання, кілька місяців тому з росіянкою через месенджер нібито зв'язалися невідомі, а згодом – люди, яких видання називає "представниками ЗСУ". Жінці начебто запропонували встановити саморобний вибуховий пристрій під конкретний автомобіль, після чого виїхати з Росії.

Ввечері 26 серпня жінка нібито встановила вибухівку під днищем автомобіля в районі Шушарів у Санкт-Петербурзі. Після цього вона вирушила до аеропорту Пулково. Близько 5:00 27 серпня підозрювана нібито вилетіла до Туреччини, а звідти попрямувала до Молдови.

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Російські силовики, як стверджує видання, встановили її особу та звернулися до турецьких колег із проханням затримати підозрювану. Однак на той момент вона вже залишила Туреччину та вилетіла до Кишинева.

Що відомо про вибух автомобіля

Вибух стався 27 серпня у Пушкінському районі Санкт-Петербурга, в районі Слов'янки та Шушарів. Унаслідок підриву загинув російський військовий у званні підполковника. Його дружина, яка також перебувала в автомобілі, отримала поранення.

Російський Слідчий комітет підтвердив факт загибелі військового та поранення його дружини й порушив кримінальну справу.

Російські ЗМІ стверджували, що загиблий міг бути військовим льотчиком. Офіційних подробиць щодо його особи та обставин вибуху наразі небагато.

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