Десятки поїздів 'Укрзалізниці' застрягли в дорозі через атаку РФ: де найбільші проблеми

Прогноз часу відправки та прибуття орієнтовний і може змінюватись.

Станом на ранок 28 серпня десятки поїздів "Укрзалізниці" рухаються із затримками через вплив бойових дій, повідомляє залізнична компанія.

Найбільші затримки наразі мають поїзди, що прямують із Сум та Кременчука. Зокрема, №775/776 Суми – Київ затримується на 15 годин, а три рейси – №69/70 Кременчук – Перемишль, №131/132 Кременчук – Мукачево та №129/130 Полтава – Мукачево на 12 годин.

Ще два поїзди відстають від графіка більш ніж на 10 годин: №143/144 Суми – Рахів на 10 годин 16 хвилин, а №103/104 Орілька – Львів рівно на 10 годин.

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Значні затримки також спостерігаються на низці інших рейсів. Зокрема:

№43/44 Дніпро – Івано-Франківськ – 9 годин 33 хвилини;

№13/14 Київ – Солотвино – 9 годин 28 хвилин;

№773/774 Конотоп – Жмеринка – 9 годин 19 хвилин;

№7/8 Харків – Одеса – 8 годин 34 хвилини;

№45/46 Харків – Ужгород – 8 годин 33 хвилини;

№749/750 Київ – Відень/Ужгород – 8 годин 28 хвилин;

№11/12 Львів – Одеса – 7 годин 51 хвилина;

№93/94 Харків – Хелм – 7 годин 48 хвилин;

№147/148 Житомир – Одеса – 7 годин 14 хвилин;

№93/94 Хелм – Харків – 7 годин 10 хвилин.

Ще низка поїздів затримується на 4-6 годин. Серед них рейси між Києвом і Ужгородом, Черкасами та Чопом/Ясінею, Києвом і Перемишлем, Києвом і Трускавцем, а також міжнародний поїзд Київ – Бухарест.

Затримки менші ніж на дві години також фіксуються на десятках рейсів. Водночас прогнозований час відправлення та прибуття може змінюватися. Наразі причиною більшості затримок "Укрзалізниця" вказує вплив бойових дій.

В "Укрзалізниці" повідомили, що відставання від графіка поступово скорочується. Втім, наслідки затяжних тривог і ворожих обстрілів будуть відчутними ще щонайменше протягом доби.

"Жоден поїзд далекого сполучення не скасовано. Водночас на кількох рейсах "останню милю" пасажирів довозитимемо з пересадкою. Це необхідно, щоб швидше обертати вагони та локомотиви й поступово повертати рух до графіка", - ідеться в повідомленні.

Також низка поїздів вирушатиме із суттєвими затримками з Перемишля, Дніпра, Харкова, Києва та Львова.

На рейсах, де затримки складають понад 5 годин, "Укрзалізниця" разом з партнерами World Central Kitchen організовує "Залізні перекуси", щоб пасажири, які затримуються у дорозі, могли поїсти та комфортно завершити свою подорож.

Затримки потягів в Україні - останні новини

27 серпня через вплив бойових дій в Україні затримувались десятки поїздів далекого сполучення. Найскладніша ситуація тоді склалася з поїздом №775/776 Суми – Київ. Його затримка становила 17 годин 15 хвилин.

У ніч на 22 серпня росіяни вдарили балістикою в одне із залізничних підприємств у Дарницькому районі Києва, внаслідок чого загинув працівник "Укрзалізниці".

20 серпня після масштабної нічної атаки на столицю та область, "Укрзалізниця" змінила маршрут низки приміських потягів, також деякі рейси взагалі не курсували.

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