Допомога на дітей українських біженців: в Польщі відповіли, чи буде підвищення

Польський уряд до 2028 року не буде підвищувати суму соціальної допомоги на дітей за програмою "800+", яку отримують і біженці з України.
Про це заявив заступник міністра родини, праці та соціальної політики Польщі Себастьян Гаєвський (партія Nowa Lewica) в етері Radio ZET.
"Право на допомогу "800+" буде поновлюватися автоматично з наступного періоду виплати. Проект закону готовий... Це одна зі змін, яка зменшує бюрократичні бар’єри та адміністративне навантаження", – прокоментував він.
Міністр зазначив, що це суттєва зміна, тому що досі українські батьки повинні були самі поновлювати заяву на допомогу.
За його словами, поточна сума у 800 злотих (понад 9,5 тис. грн) виплачується з січня 2024 року, і закон про державну допомогу на виховання дітей не передбачає індексації.
"Допомога "800+" надається в розмірі, визначеному законом. Раніше це було 500 злотих, тепер 800 злотих. У нас немає механізму індексації в законі про державну допомогу у вихованні дітей, як у законі про пенсії та допомогу по інвалідності з Фонду соціального страхування, де певний індекс щороку збільшує допомогу", - пояснив він.
Гаєвський не виключив, що допомогу у 800 злотих буде збільшено, але не в цьому і не в наступному році.
"Ми усвідомлюємо, що купівельна спроможність знижується, і, ймовірно, настане час, як це було у 2024 році, коли ми розглянемо, з якого часу і на скільки збільшити допомогу "800+", - підсумував він.
Допомога українцям в Польщі
Як повідомляв УНІАН, програма "Rodzina 800+" (Сім'я 800+) у Польщі – це щомісячна фінансова допомога у розмірі 800 злотих на кожну дитину до 18 років, яка надається незалежно від доходу сім'ї.
Наразі уряд Польщі готує зміни до програми соціальної допомоги "800+", які набудуть чинності з 1 червня 2027 року. Ключовим нововведенням стане відмова від щорічного подання заяв. Наразі батьки зобов'язані щороку підтверджувати право на отримання допомоги, однак після реформи ця процедура буде автоматизована.