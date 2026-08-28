Росія повністю знищила лікеро-горілчаний завод 'Хортиця'

Підприємство зазнало чотирьох влучань.

Лікеро-горілчаний завод "Хортиця" в місті Запоріжжя, який входить до групи Global Spirits, зазнав серйозних пошкоджень внаслідок російської атаки. Про це "NV Бізнес" повідомила пресслужба групи.

Підприємство зазнало чотирьох влучань, пожежа на заводі тривала щонайменше три години. За оцінками фахівців, він не підлягає відновленню.

"Частина продукції згоріла повністю, частина – оплавилась та підлягає утилізації", – зазначили у компанії.

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Загалом було втрачено приблизно 3−4 млн пляшок продукції з виплаченим акцизом. У Global Spirits додали, що середня вартість одного товару становить 100 грн.

Довідка УНІАН. Global Spirits – це міжнародний алкогольний холдинг, заснований у 2008 році. Він об'єднує профільні активи в алкогольній галузі.

До портфеля входять горілчані, коньячні та винні бренди, продукція яких експортується до понад 87 країн. В Україні холдинг має два виробничі підприємства – завод "Хортиця" та Одеський коньячний завод.

Завод "Хортиця" був збудований за унікальним проєктом та оснащений обладнанням провідних світових виробників. На підприємстві встановили інженерні системи Rehau та лінії розливу Ital Project.

Першу пляшку горілки "Хортиця" на заводі випустили у 2003 році. Підприємство забезпечувало роботою понад 500 людей, а швидкість його ліній розливу досягала 16 пляшок на секунду.

Зазначимо, що за час повномасштабної війни компанія Global Spirits неодноразово зазнавала ударів по складах, офісах і виробничих потужностях. Внаслідок атак на підприємства та руйнування київського офісу компанія втратила сервери й облікові дані, що на певний час ускладнило її роботу. У компанії не розкривають загальний розмір збитків. Global Spirits намагається домогтися компенсації за рахунок Російської Федерації.

Удари Росії по бізнесу в Україні - останні новини

Російські війська завдали удару по торговельному центру "Епіцентр" у Запоріжжі. За даними Запорізької обласної військової адміністрації, внаслідок атаки виникла пожежа площею близько 2 тисяч квадратних метрів. Постраждали щонайменше чотири людини.

Крім того, 27 серпня російські війська атакували низку складів і розподільчих центрів у Київській області. Зокрема, під удар потрапили об’єкти мереж "Фора", Comfy, "Будинок іграшок" та Roshen. Мережі повідомляли, що продовжують працювати попри російські удари.

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