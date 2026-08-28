Названо найпродаваніші смартфони 2026 року: весь топ-10 поділили два бренди

За традицією всі перші місця посіли смартфони Apple.

Аналітичне агентство Counterpoint Researchs опублікувало свіжий звіт про світові продажі смартфонів за другий квартал 2026 року, з квітня по червень. Увесь топ-10 зайняли пристрої Apple і Samsung.

Лідером рейтингу став базовий iPhone 17, на який припало 6% усіх проданих смартфонів у світі. Друге та третє місця також дісталися Apple – iPhone 17 Pro Max та 17 Pro відповідно. Також до десятки найкращих увійшли iPhone 17e (6-те місце) та iPhone 16 (10-те місце).

Аналітики відзначають, що iPhone 17 залишається в лідерах продажів завдяки скороченню технологічного розриву між базовою та Pro-версіями. При цьому дорогі iPhone 17 Pro та 17 Pro Max продовжують користуватися величезним попитом завдяки програмам обміну старих пристроїв, знижкам та доступним варіантам розстрочки.

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Окрім Apple, до топ-10 потрапили лише смартфони Samsung. Galaxy S26 Ultra посів четверте місце, Galaxy A07 4G – п’яте, Galaxy A17 5G – шосте, а Galaxy A17 4G – восьме. Базова модель Galaxy S26 5G посіла 9-те місце. Примітно, що три з п’яти моделей від Samsung – бюджетні смартфони у найнижчому ціновому сегменті.

У сукупності десять найпродаваніших моделей забезпечили понад 25% усіх продажів смартфонів у світі. Це на 2 процентні пункти більше, ніж роком раніше. Продажі Apple зросли на 5% у річному вимірі, незважаючи на загальне зниження ринку.

Apple підтвердила, що новий iPhone буде представлено 9 вересня. iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max вперше отримають камеру зі змінною діафрагмою, а розмір Dynamic Island зменшиться приблизно на 35% завдяки переміщенню інфрачервоного проєктора під екран

А на початку 2027 року відбудеться презентація флагманської лінійки Samsung Galaxy S27. Очікується випуск одразу чотирьох моделей: Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra.

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